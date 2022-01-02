بعد زوال الشبورة.. فتح طريق «إسكندرية - القاهرة» الصحراوى

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، فتح طريق إسكندرية الصحراوي والطريق الصحراوي الشرقي والغربي فى الاتجاهين بعد تلاشي الشبورة من أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق إسكندرية الصحراوي والطريق الصحراوي الشرقي والغربي في الاتجاهين، بسبب وجود شبورة كثيفة أعلى الطريق، منعًا لوقوع أي حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية، مع تواجد كافة الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق.