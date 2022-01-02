الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد زوال الشبورة.. فتح طريق «إسكندرية - القاهرة» الصحراوى

طريق إسكندرية القاهرة
طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، فتح طريق إسكندرية الصحراوي والطريق الصحراوي الشرقي والغربي فى الاتجاهين بعد تلاشي الشبورة من أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق إسكندرية الصحراوي والطريق الصحراوي الشرقي والغربي في الاتجاهين، بسبب وجود شبورة كثيفة أعلى الطريق، منعًا لوقوع أي حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية، مع تواجد كافة الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق.

الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية حوادث مرورية الطريق الصحراوي انتشار الخدمات المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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