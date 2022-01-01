السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن والدفاع السودانى يشيد بدور الأجهزة الأمنية

مجلس الأمن والدفاع
مجلس الأمن والدفاع السوداني

أشاد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم السبت، بالجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية وحكمتها وحنكتها في التعامل مع المهددات الأمنية. 

 

جاء ذلك خلال عقد مجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهورى في الخرطوم اليوم جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد، بحسب بيان للمجلس.

 

وهنأ المجلس في بيانه الشعب السوداني بالذكري الـ٦٦ للاستقلال، متمنيا أن ينعم السودان بالسلام والاستقرار في كل ربوعه.

 

واستمع مجلس الأمن والدفاع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات خلال ديسمبر الماضي، وأمن على الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة. 

 

وأعرب عن أسفه على الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان لأرواح عزيزة على الوطن، موجها بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وجدد ثقته في القوات النظامية. 

مجلس الأمن والدفاع السوداني الخرطوم مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان الشعب السوداني السودان

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وائل لطفي

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