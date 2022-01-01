السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 1051 عقارًا بعزبة أبوقرن ونقل 505 أنشطة تجارية (صور)

إزالات عزبة أبو قرن
إزالات عزبة أبو قرن

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة مجهوداتها في مواصلة أعمال الإزالات بعزبة أبوقرن التي قاربت على الانتهاء منها وفقًا للمتابعة المستمرة والتوجيهات المتواصلة من جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وتمهيدًا لأعمال التطوير طبقًا لخطة الدولة لتكون العاصمة خالية تمامًا من العشوائيات.

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إزالات عزبة أبو قرن

وقالت نائبة المنطقة الجنوبية بالقاهرة، في بيان السبت، إن القضاء على العشوائيات أصبح من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له، ما يسهم في خلق جيل قوي نفسيًا وبدنيًا ويعمق لديه قيم الانتماء.

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إزالات عزبة أبو قرن

وأوضحت المنطقة الجنوبية أن أعمال الإزالة في عزبة أبوقرن أسفرت عن إزالة ١٠٥١ عقارًا وإخلاء ١١٢٢ عقارًا من إجمالي ١٤١٣، وإزالة ٥٠٥ أنشطة تجارية، مؤكدة أنه تم تسكين ٣٨٩٠ أسرة مستحقة بمساكن حضارية بمشروع معًا (1و2) التي أنشأتها الدولة كسَكن بديل بحي السلام أول، ليبدأ سكان عزبة أبوقرن البالغة مساحتها ٤٥ فدانًا وتلاصق جامع عمرو بن العاص وحديقة الفسطاط وشارع صلاح سالم - في الانتقال لحياة جديدة في مجتمع سكني متكامل الخدمات.

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إزالات عزبة أبو قرن
إزالة عزبة أبو قرن إزالات عزبة ابو قرن اخلاء عزبة أبو قرن محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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