السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بوصلة عز الدين بالإسماعيلية

حادث
حادث

أصيب ٣ أشخاص في تصادم سيارتين بوصلة عز الدين بمحافظة الإسماعيلية، وكان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل بوصلة عز الدين أمام بوابة الاستثمار، على الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.
فيما أسفر الحادث عن إصابة بسمة عصام عبد الرازق، 17 عامًا، عبد الحميد السيد، 58 عامًا، عصام الدين وهبة، 50 عامًا، تم نقلهم إلي مستشفي الجامعة لتلقي العلاج.

فيما وصل رجال أمن الإسماعيلية لمعاينة مكان الحادث، ومعرفة أسباب انقلاب السيارة، وحرر محضر بالواقعة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

«أمطار ورياح شديدة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بدء محاكمته اليوم.. ماذا قال كريم الهواري عن «حادث الشيخ زايد»؟

اليوم.. أولى جلسات محاكمة كريم الهواري بالتسبب في وفاة 4 أشخاص

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة العبث بأدلة قضية كريم الهواري

تفاصيل اجتماع لجنة التسعير التلقائى بشأن أسعار البنزين الجديدة

وصول أقارب «كريم الهوارى» لحضور جلسة محاكمته فى دهس 4 طلاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال