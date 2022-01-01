بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بوصلة عز الدين بالإسماعيلية

أصيب ٣ أشخاص في تصادم سيارتين بوصلة عز الدين بمحافظة الإسماعيلية، وكان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل بوصلة عز الدين أمام بوابة الاستثمار، على الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.

فيما أسفر الحادث عن إصابة بسمة عصام عبد الرازق، 17 عامًا، عبد الحميد السيد، 58 عامًا، عصام الدين وهبة، 50 عامًا، تم نقلهم إلي مستشفي الجامعة لتلقي العلاج.

فيما وصل رجال أمن الإسماعيلية لمعاينة مكان الحادث، ومعرفة أسباب انقلاب السيارة، وحرر محضر بالواقعة.