السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يصدر توجيهات هامة لرؤساء الوحدات المحلية للتعامل مع الأمطار (صور)

مواجهة الأمطار بأسيوط
مواجهة الأمطار بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن قرى ومراكز المحافظة شهدت اليوم الجمعة سقوط أمطار خفيفة ووصلت في بعض الأحيان إلى متوسطة على فترات متقطعة على معظم الأنحاء في ظل موجة من الطقس السئ على معظم محافظات الجمهورية، والتي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة من الخميس حتى الإثنين القادم 3 يناير2022.

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ووجه محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة الأوضاع الجارية ميدانيًا، ونشر معدات وسيارات شفط مياه الأمطار بالمناطق والأماكن التي قد تشهد تجمعات للمياه وخاصة بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق لمواجهة أي أمطار أولًا بأول وفصل التيار الكهربائي عن الأعمدة في فترات هطول الأمطار كإجراء احترازي خوفًا على حياة المواطنين، مع متابعة مستمرة من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة المنعقدة منذ أول أمس وعلى مدار 24 ساعة، بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أي تقلبات جوية محتملة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

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وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها للتعامل الفوري، ورفع أي تراكمات للمياه بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار، بالإضافة إلى تطهير مصارف وبالوعات المياه.

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وأكد المحافظ أن هناك خطة موسعة بجميع المراكز والأحياء للتعامل السريع مع أي طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية موضحًا أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مؤكدًا أن الأوضاع تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات الطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والمراكز والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

مواجهة الأمطار بأسيوط
مواجهة الأمطار بأسيوط
مواجهة الأمطار بأسيوط
مواجهة الأمطار بأسيوط
مواجهة الأمطار بأسيوط
مواجهة الأمطار بأسيوط
مواجهة الأمطار بأسيوط
مواجهة الأمطار بأسيوط
مواجهة الأمطار بأسيوط
مواجهة الأمطار بأسيوط
مواجهة الأمطار بأسيوط
مواجهة الأمطار بأسيوط
اسيوط محافظة المواطنين حالة الطقس محافظ أسيوط الهيئة العامة للأرصاد الجوية مطالع ومنازل الكباري التيار الكهربائي محافظات الجمهورية اللواء عصام سعد مياه الأمطار استعدادات حالات الطوارئ

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