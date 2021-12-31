حصاد «النقل» اليوم.. اجتياز مراجعات المنح للحصول على شهادات الأيزو وتفقد قطار العلمين

شهدت وزارة النقل اليوم، العديد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وتسلط «الدستور» الضوء على تلك الفعاليات والتي يأتي أبرزها فى الآتي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ مشروع قطار "العين السخة/- العلمين- مطروح" في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ جار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار، وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

https://www.dostor.org/3668332



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 1131 طن بضائع عامة ومتنوعة و226 شاحنة و15 سيارة ملاكي و31500 طن ألومنيوم 38500 طن فوسفات.

وبحسب ما جاء فى بيان موانيء البحر الأحمر، شملت حركة الصادرات 753 طن بضائع عامة و107 شاحنات و15 ملاكي وتصدير 38500 طن فوسفات إلى الهند، وشملت حركة الواردات 378 طن بضائع عامة و119 شاحنة ويتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 76 شاحنة والسفينة AM OCEAN PRIDE فارغة قادمة من الهند لشحن فوسفات والسفينة AFRICAN WREN قادمة من الهند بحمولة 31500 طن الومنيوم ..وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 74 شاحنة و13 ملاكي والسفينة AM OCEAN SLIDER بحمولة 38500 طن فوسفات متجهة إلى الهند.

https://www.dostor.org/3670823



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تلبية لرغبات جمهور الركاب، تقرر اعتبارا من 1 يناير 2022، السماح للركاب صرف التذاكر واقفا بالقطارات الروسي، ذات التهوية الديناميكية للكوامل فقط، من أجهزة حجز وصرف التذاكر، في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز، ودون تحديد حد أقصى لعدد التذاكر المنصرفة على جميع القطارات الروسي.

20% للقطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي

وأشارت الهيئة في بيان لها قبل قليل، إلى استمرار صرف التذاكر واقفا بالقطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي والـ VIP للكوامل فقط، بناءًعلى رغبة الراكب، في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز، بحيث لا تتجاوز صرف التذاكر المنصرفة 20% للقطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي، و5% لقطارات VIP من المقاعد المتاحة، للحفاظ على الخدمة المقدمة.

https://www.dostor.org/3671153



أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اجتيازها مراجعات المنح للحصول على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة وشهادة الأيزو 45001 للسلامة والصحة المهنية لمركزى تدريب العاملين بسراي القبة وشبرا الخيمة، للخطين الأول والثاني.

وأضافت أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قد سبق وحصلت العام السابق على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة بالتحكم المركزي للشركة.

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم بشكل مستمر للارتقاء بمستوى الصيانة بالشركة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والقيام بإجراء المراجعات اللازمة للحصول على شهادات الأيزو 9001 و45001 لورشتي صيانة الوحدات المتحركة للخطين الأول ثاني "طرة البلد وشبرا الخيمة "، خلال الشهر القادم.



https://www.dostor.org/3671160