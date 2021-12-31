بدءًا من الغد.. السكة الحديد تعلن صرف «التذاكر واقف» بالقطارات الروسى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تلبية لرغبات جمهور الركاب، تقرر اعتبارا من 1 يناير 2022، السماح للركاب صرف التذاكر واقفا بالقطارات الروسي، ذات التهوية الديناميكية للكوامل فقط، من أجهزة حجز وصرف التذاكر، في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز، ودون تحديد حد أقصى لعدد التذاكر المنصرفة على جميع القطارات الروسي.

20% للقطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي

وأشارت الهيئة في بيان لها قبل قليل، إلى استمرار صرف التذاكر واقفا بالقطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي والـ VIP للكوامل فقط، بناءً على رغبة الراكب، في حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز، بحيث لا تتجاوز صرف التذاكر المنصرفة 20% للقطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي، و5% لقطارات VIP من المقاعد المتاحة، للحفاظ على الخدمة المقدمة.

تقديم أفضل لجمهور الركاب

وأكدت الهيئة، أنها لا تتواني في تقديم أفضل لجمهور الركاب، وتسعى دائما إلى تلبية رغبات جمهورها، لذا تلبية لرغبات الركاب وللتيسير عليهم، قررت صرف التذاكر واقف بالقطارات الروسي بدون حد أقصى.