الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المترو: اجتياز مراجعات المنح للحصول على شهادات الأيزو بإدارة الجودة

المترو
المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اجتيازها مراجعات المنح للحصول على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة وشهادة الأيزو 45001 للسلامة والصحة المهنية لمركزى تدريب العاملين بسرايا القبة وشبرا الخيمة، وذلك للخطين الأول والثاني.

وأضافت أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قد سبق وحصلت العام  السابق على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة بالتحكم المركزي للشركة.

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم بشكل مستمر للارتقاء بمستوى الصيانة بالشركة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والقيام بإجراء المراجعات اللازمة للحصول على شهادات الإيزو 9001 و45001 لورشتي صيانة الوحدات المتحركة للخطين الأول ثاني "طرة البلد وشبرا الخيمة " خلال الشهر القادم.

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الشركة المصرية مراجعات المنح للحصول علي عدد من شهادات الايزو وتشغيل مترو الأنفاق شهادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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