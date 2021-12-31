الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات القبض على المطربة «يارا محمد»: نظمت حفلًا غنائيًا دون الحصول على ترخيص

يارا محمد
يارا محمد

كشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على المطربة «يارا محمد» ومدير أعمالها، أن الضبط جاء لإقامتها حفل غنائي داخل أحد كافيه مشهور دون الحصول على ترخيص.

كانت بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة من سكان أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر، يفيد بوجود إزعاج للأهالي في العقار الذي يقطن به، بالإضافة إلى إشغال الطريق، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان.

وعقب فحص البلاغ، تبين قيام المطربة يارا محمد، بإقامة حفل غنائي داخل أحد الكافيهات المشهورة بالعقار، دون حصولها على ترخيص لإقامة الحفل الغنائي.

وجرى ضبطها ومدير أعمالها و3 آخرين في الواقعة، واصطحابهم إلى قسم الشرطة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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