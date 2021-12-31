إخلاء سبيل المطربة يارا محمد في تنظيم حفل دون ترخيص بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل المطربة يارا محمد ومدير أعمالها في إقامة حفل غنائي دون ترخيص.

تفاصيل إخلاء سبيل المطربة يارا محمد لإقماتها حفل رأس السنة بدون ترخيص

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المطربة لإقامتها حفل غنائي داخل أحد الكافيهات المشهورة، دون الحصول على ترخيص لإقامة الحفل.

وورد بلاغا إلى رجال الشرطة من سكان أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر، يفيد بوجود إزعاج للأهالي في العقار الذي يقطن به، بالإضافة إلى إشغال الطريق، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان.

وعقب فحص البلاغ، تبين قيام المطربة بإقامة حفل غنائي داخل أحد الكافيهات المشهورة بالعقار، دون حصولها على ترخيص لإقامة الحفل الغنائي.

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وجرى ضبطها ومدير أعمالها و3 آخرين في الواقعة، واصطحابهم إلى قسم الشرطة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.