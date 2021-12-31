النيابة تأمر بسرعة التحريات حول المتهمة بسرقة شاب في منطقة قصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل بسرعة تحريات رجال المباحث حول فتاة متهمة بسرقة هواتف وإكسسوارات ومبالغ مالية من شاب داخل فندق في الزمالك، للوقوف على نشاطها الإجرامي واستكمال التحقيقات.

البداية كانت بتلقي الإدارة العامة للمباحث الجنائية بشرطة السياحة والآثار، من شاب مقيم بأحد الفنادق بالقاهرة يفيد قيام فتاة بمغافلته وسرقة متعلقاته.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف التحريات وفحص الكاميرات تمكنت رجال ضباط مباحث شرطة السياحة من ضبط المتهمة «م.ج»، بمواجهتها اعترفت بما هو منسوب إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.