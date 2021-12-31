الأمن يلبي استغاثة «مسنة وحيدة» في العجوزة

في لفتة إنسانية، استجابت مديرية أمن الجيزة لبلاغ سيدة مسنة تعاني من ظروف صحية تحول دون قدرتها على الحركة، حيث انتقل لها ضباط قسم شرطة العجوزة ونفذوا طلباتها وقدموا لها كافة سبل الرعاية اللازمة.

وتلقت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة استغاثة مواطنة "مسنة " تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، التمست خلالها مساعدتها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها، وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.