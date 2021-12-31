تأجيل حفل «ويجز» بالقاهرة الجديدة بسبب سوء الأحوال الجوية

أجلت الشركة المنظمة لحفل مطرب الراب الشهير "ويجز" حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة بمناسبة ليلة رأس السنة داخل إحدى الحدائق الكبرة بمنطقة القاهرة الجديدة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشر "ويجز" عبر خاصية الستوري بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير صورة لبوستر الحفل، وعلق عليها قائلا: "نظرا لسوء الأحوال الجوية والطقس تم تأجيل حفل ويجز إلى يوم الجمعة 7 - 1 لسلامة الجمهور".

وكانت الشركة المنظمة لحفل ويجز طرحت التذاكر للجمهور على فئتين الأولى بمبلغ 300 جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 500 جنيه مصري.

ويعرض لمطرب الراب ويجز في الوقت الحالي المسلسل الاجتماعي الكوميدي "بيمبو" والذي يتعتبر أولى تجاربه في عالم التمثيل، حيث تدور قصة مسلسل "بيمبو" حول مجموعة من الشباب يتورطون في بعض المشاكل، التي تولد مواقف طريفة.

مسلسل "بيمبو" بطولة نخبة من النجوم الشباب من بينهم أحمد مالك، وويجز، وهدى المفتي، وسينتيا خليفة وغيرهم، والمسلسل من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، ومن تأليف محمد أديب، وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.





آخر أعمال ويجز الغنائية

وطرح مطرب الراب ويجز خلال الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية التي تحمل أسم “مش خالصة” والتي تعاون فيها مع مطرب الراب المغربي طه فحصى والشهير بلقب “الجراند طوطو”.

وحققت أغنية "مش خالصة" نسبة مشاهدة عالية منذ طرح فيديو كليب الأغنية والتي تم تصويرها في المغرب حيث حققت نسبة مشاهدة تخطت الـ 2 مليون مشاهدة .

كما طرح ويجز أغنية بعنوان "كيفي كدة" والتي تعاون فيها مع فريق "ديسكو مصر" والتي تحمل اسم «كيفي كده»، والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعتبر هذه الأغنية التعاون الأول بين كل من «ويجز» وفريق «ديسكو مصر»، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة تخطت الـ22 مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحها يوم الأربعاء 20 أكتوبر الماضي.