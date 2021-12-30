الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مباحث العمرانية» تكشف لغز العثور على جثة شاب فى بير سلم

جثة
جثة

كشف رجال مباحث العمرانية لغز العثور على جثة شاب في بير سلم داخل أحد العقارات، حيث تبين أن جرعة مخدرات زائدة تسببت في مقتله.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمدخل عقار في العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة عاطل، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وأشارت تحريات مباحث قسم شرطة العمرانية، إلى عدم وجود شبهة جنائية، موضحة أن جرعة مخدرات زائدة وراء إنهاء حياة العاطل.

كما أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

جرعة مخدرات زائدة مديرية أمن الجيزة العثور على جثة شاب الإجراءات القانونية عدم وجود شبهة جنائية اجراء التحريات لإجراءات القانونية وجود شبهة جنائية قسم شرطة العمرانية

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