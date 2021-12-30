«مباحث العمرانية» تكشف لغز العثور على جثة شاب فى بير سلم

كشف رجال مباحث العمرانية لغز العثور على جثة شاب في بير سلم داخل أحد العقارات، حيث تبين أن جرعة مخدرات زائدة تسببت في مقتله.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمدخل عقار في العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة عاطل، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وأشارت تحريات مباحث قسم شرطة العمرانية، إلى عدم وجود شبهة جنائية، موضحة أن جرعة مخدرات زائدة وراء إنهاء حياة العاطل.

كما أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.