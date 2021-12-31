مكلف ويجب التأكد من جودته.. خبايا «باروكة الشعر الطبيعي»

هل تعلم أنه يمكن صنع باروكة شعر مستعار باستخدام الشعر الطبيعي أو الألياف الاصطناعية، خاصة أن الباروكات المصنوعة بشعر حقيقي لها مظهر طبيعي أكثر وملمس وإشراق ولونه فريد ليس متجانسا، ولكنه نسيج غني بالظلال، أكثر ليونة من الألياف المصنعة، ويمكن تصميمه بأي طريقة تريدها.

وعند الحديث عن الشعر الطبيعي، يعتمد الكثير على طول الشعر وسمكه، فبشكل عام كلما كان الشعر أطول وأرق زادت الحركة، لكن أكثر ما يؤثر على حركة الشعر هو الحالة الصحية، يبدو الشعر المسامي غير شفاف، ويمكن أن يبدو الشعر المعالج كيميائيًا جافًا أو "زجاجي"، فحالة الشعر وصحته مهمة للغاية في الجودة النهائية للشعر المستعار.

يعتبر نوع الشعر المستخدم في إنتاج شعر مستعار من أهم العوامل التي تميز جودة الشعر المستعار عن الآخر، فكلما زادت خصائص الشعر الطبيعي التي يتم الحفاظ عليها من خلال عملية إنتاج الباروكة، كلما بدا الشعر وكأنه شعرنا، ففي السوق اليوم هناك مجموعة واسعة من الباروكات الطبيعية والصناعية المتاحة، ولكن حتى بين باروكات الشعر الطبيعي، هناك مجموعة من الجودة.

بنية الشعر وخصائصه

قبل الغوص في مراحل إنتاج شعر مستعار يجب التفكير في بنية وملامح الشعر الطبيعي، الشعر له ثلاث طبقات

النخاع: تتكون الطبقة الداخلية من الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر

القشرة: الطبقة الوسطى تتكون من خلايا غنية بالميلانين مسؤولة عن لون الشعر

بشرة: تتكون الطبقة الخارجية من خلايا مسطحة متداخلة تحمي الشعر وتحافظ عليه ملونًا وقويًا وصحيًا

مواصفات الشعر المستخدم

من المهم اختيار الشعر المستعار الذي يستخدم ذو القشرة السليمة، خاصة بالنسبة لأساليب باروكة الشعر الأطول 30-35 سم أو أكثر، الشعر المستخدم في إنتاج شعر مستعار اليوم هو في الغالب من أصل هندي وشرقي، وهي عبارة عن شعر داكن خضع لعملية إزالة التصبغ قبل صبغه وفقًا لمتطلبات الشركة المنتجة للباروكة، ولكن لإنشاء شعر مستعار طبيعي المظهر، يجب على المرء أن يستخدم شعرًا طبيعيًا وصحيًا وبكرًا لم يتم علاجه كيميائيًا من قبل.

معالجة باروكات الشعر الحقيقي

صنع باروكات عالية الجودة بشعر حقيقي عملية معقدة، يجب مراعاة معايير الجودة الدقيقة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، بدءًا من الحصول على المواد الخام ومعالجة الشعر وحتى التغليف النهائي للمنتج.

مصادر الشعر

المواد الخام عالية الجودة ضرورية لإنتاج شعر مستعار عالي الجودة، نختار شعرًا قويًا وصحيًا لم تتم معالجته كيميائيًا من قبل شعر لم يسبق له أن خضع لتبييض أو صبغ.

وفقا لموقع natural-line يجب أن يكون الشعر ريمي هير - شعر له نفس الاتجاه من الجذور إلى الأطراف وبغشاء سليم، وأثناء مرحلة التجميع، يجب أولاً ربط الشعر بضفائر للحفاظ على نفس اتجاه الجذور إلى الأطراف، ثم نقطع الضفائر.

التصبغ

تستمر المعالجة بإزالة تصبغ دقيقة وحساسة للشعر، الهدف هو تبييض الشعر مع الحفاظ على البشرة سليمة واحترام بنية الشعر، ويختلف الوقت المطلوب حسب لون النهاية المطلوب، على سبيل المثال إذا كنت تريد باروكة شعر مستعار أشقر فاتح، فإن الشعر (عادة ما يكون داكن الأصل - بني أو كستنائي) سوف يمر بعملية إزالة تصبغ تدريجية، والتي قد تستغرق عدة أيام.

تستخدم بعض الشركات المصنعة للباروكة منتجات قوية لتسريع عملية إزالة التصبغ وتقليل التكاليف على حساب الشعر، يمكن أن يؤدي التبييض الشديد إلى تدمير الشعر وبنيته بشكل دائم، مما يهدد سلامته يمكن أن يصبح الشعر جافًا مع أطراف متقصفة، مما يجعله يفقد نعومته الطبيعية ولمعانه، الشعر المستعار المصنوع بهذه الطريقة سرعان ما يكون له شعر جاف باهت يتشابك ويعقد بسهولة.

عملية صبغ الشعر

بعد إزالة التصبغ، يتم تلوين الباروكة باستخدام المنتجات الرقيقة دائمًا، الشعر مقسم ومصبوغ بألوان مختلفة: أسود، بني، أحمر، أشقر وجميع الظلال المتوسطة.

مراحل انتاج الباروكة

الغطاء: على الرغم من أن قبعات الشعر المستعار عادة ما تكون متوسطة الحجم (محيط 54 سم)، إلا أنها تتمتع بخصائص مختلفة، والأهم من ذلك استخدام مواد عالية الجودة ومضادة للحساسية ولطيفة على الجلد، يجب أن تكون الأغطية خفيفة الوزن ومقاومة وذات درجة معقولة من المرونة.

كثافة الشعر: يهتم خبراء الشعر بعناية كبيرة عند تقييم سمك كل نمط، يجب أن يكون الشعر المستعار طبيعيًا للعين ومريحًا للارتداء، يجب ألا تكون الباروكة ثقيلة جدًا.

النمط:تعني أن الشعر المستعار الطبيعي يكون مربوط على الغطاء، خلال هذه العملية يمكننا إعطاء اتجاه دقيق للشعر، مما يجعل الشعر المستعار أسلوبًا فريدًا.

نوع الشعر: يعتمد اختيار نوع الشعر في الباروكة بشكل أساسي على طول القص، تستخدم التصفيفات ذات القص الأطول الشعر مع بقاء الجلد سليمًا أو تمت إزالته جزئيًا، ويفضل استخدام قصات الشعر القصيرة التي تمت إزالتها جزئيًا أو كليًا.

اختيار شعر مستعار

يمكن أن يكون المظهر خادعًا، لذلك من المفيد معرفة كيفية صنع شعر مستعار بالضبط قبل الشراء، ابحث عن علامة تجارية يمكنها التصديق على جودة الشعر المستخدم ومدى ملاءمة معالجة الشعر، ينصح بإجراء تقييم دقيق للمنتجات الموجودة في السوق والتي تستخدم شعر ريمي صحي فقط مع ضمان التعامل الدقيق والمعالجة التي تحترم بنية الشعر وبالتالي تضمن إنشاء باروكة ستبقى جميلة وصحية لفترة طويلة.

الفنانات والباروكات

لم يكن رمضان العام الماضي مجرد مسابقة مسلسلات، لكن المشاهدين كانوا يقارنون أيضًا باروكات الممثلات،أصبحت قطعان الشعر الطبيعي اتجاهًا يهيمن على محادثات النساء على وسائل التواصل الاجتماعي، كان الجميع يحاول تخمين ما إذا كان الشعر طبيعيًا أم مزيفًا.

فالحديث عن الشعر المستعار ما زال قائما والكثير يبحثون عنه، بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كوفيد -19 ، تخشى العديد من السيدات زيارة صالونات التجميل، بينما يرغب البعض الآخر في منح شعرهن بعض الراحة من الاستخدام المفرط للحرارة والصبغات، وغني عن ذكر العديد من محاربي السرطان الجميلين الذين هم في أمس الحاجة إلى واحد.

هناك قائمة من الأماكن التي تبيع باروكات الشعر الطبيعي في مصر، مثل نادين أباظة وإيمان يسري وسالي جولي هير، وفيرجينا هير، تعاملت تلك الأماكن مع العديد من النجمات مثل يسرا ودينا الشربيني وعلا رشدي.

نيفين حشمت.. صاحبة أول ورشة لصناعة بواريك الشعر الطبيعي في مصر

تحدثت نيفين لـ"الدستور" عن أزمة باروكة الشعر الطبيعي في مصر، فلا توجد مصانع لإنتاجه، ويتم استيراده من الخارج، الأمر الذي جعلها تهدر كل أموالها على جرامات الشعر الطبيعي، حيث كان يضيف مظهرا جيدا لها، وبدأت بعد ذلك في مشاهدة فيديوهات عمل الباروكة، وقررت تنفيذ التجربة بماكينتها الخاصة، وأهدت أول واحدة لوالدتها التي أصيبت بكورونا، وفقدت شعرها بسبب الأدوية.

استطاعت الوصول إلى مستورديين الشعر الطبيعي من الهند وبلاد أخرى، وصنعت باروكات طبيعية على حسب احتياج كل شخص، تتحكم في وزنها و كثافة الشعر و الطول و حجم الكاب، وتهتم بالتفاصيل الصغيرة ليظهر المنتج كأنه شعر طبيعي.

قادها الطريق إلى مرضى السرطان عن طريق جروبها التي أنشأته على فيسبوك وطلبن بواريك، ثم بدأت المنظمات في التواصل معها، وتقديم السبل التي تحتاجها من أجل إمداد المستشفيات، خاصة وأن مريضة السرطان تحتاج إلى مواصفات بعينها.

كيف نميز بين باروكة الشعر الطبيعي وباروكة الشعر الصناعي؟

شعر الإنسان يتساقط طبيعيا وله تصفيف متعدد الاستخدامات، في حين أن باروكات الشعر الاصطناعي لها أشكال محددة مسبقًا، لا يمكن صبغ الشعر المستعار الصناعي أو تلوينه ولكن يمكن تلوين باروكات الشعر البشري وتنفخ مثل شعرك الطبيعي، باروكات شعر الإنسان مقاومة للحرارة ولكن الشعر الصناعي ضعيف المقاومة للحرارة.

تستمر باروكات الشعر البشري لمدة اثني عشر شهرًا ، بينما يستمر باروكات الشعر الصناعي حوالي ثلاثة إلى خمسة أشهر، الأولى غالية الثمن والشعر الصناعي ميسور التكلفة.

أسعار باروكة الشعر الطبيعي

يحتاج الكثير من الناس إلى معرفة تكلفة باروكات الشعر البشري قبل الشراء، ومن الواضح أن هناك أيضًا حقيقة معروفة جيدًا تقول: ستحصل على ما تدفع مقابله، وهناك العديد من المتغيرات التي ستؤثر على سعر باروكة الشعر، تؤثر جودة الشعر بشكل مباشر على السعر، ولكنك تريد أيضًا التأكد من أن النمط هو ما تبحث عنه، إذا كان باروكة شعر الإنسان مصنعة آليًا، فيتم قصها وصبغها في معظم الحالات.

اللون هو أيضًا العامل الأساسي الذي يجب التفكير فيه، فإن تكلفة شعر الإنسان الأشقر والشعر المستعار الملون لهذا الشعر ستكون أعلى من التظليل الطبيعي لشعر آخر 100٪، حتى لو كانا نفس الطول، نفس السماكة، ونفس حجم الشريط.

تبدأ أسعار باروكة الشعر الطبيعي من 3000 جنيه ومن الممكن أن تصل إلى أكثر من .10000

مركز أمير للشعر الطبيعي يوضح عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك وجود باروكة الشعر الطبيعي الفرنسية ولها ألوان أوروبية مميزة وجذابة تتحمل الغسل والكوي والسيشوار، ويصل سعرها إلى 175 ألف جنيه.