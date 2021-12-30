الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تجنّد متطوعين لاختبار لقاح كورونا الأنفى

اختبار لقاح كورونا
اختبار لقاح كورونا

قال مدير مركز جماليا الروسي مطور اللقاح ضد فيروس كورونا، ألكسندر جينسبرج، إن حملة لتجنيد المتطوعين لاختبار لقاح فيروس "كورونا" الذي يؤخذ عن طريق الأنف ستنطلق في روسيا بدءًا من 15 يناير المقبل.

وأضاف جينسبرج - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس - "سيبدأ تجنيد المتطوعين لاختبارات لقاح فيروس كورونا الأنفي في 15 يناير، وستبدأ الاختبارات فور اختيار المتطوعين الأوائل، لافتًا إلى أنه ستكون هناك عدة مجموعات من المتطوعين، وستكون المجموعات متنوعة بين من تم تحصينهم وعدم تحصينهم، وستتمثل المشكلة الأكبر في العثور على أشخاص لم يصابوا بفيروس كوفيد ولم يتم تحصينهم"، موضحًا أنه إلى جانب اللقاح، سيتم أيضًا تقييم نظام الاختبار بالمركز لتحديد الأجسام المضادة لفيروس كورونا بعد استخدام لقاح الأنف.

وقال: "كانت أكبر مشكلة في عملية تطوير شكل لقاح الأنف تتمثل في إنشاء نظام اختبار وعلامات تشير إلى أن أنظمة الاختبار لدينا تحدد فعليًا عيار الأجسام المضادة وأن هذا العيار كافيًا لضمان توفير الحماية".

وتابع: "لقد قمنا بتطويره (نظام الاختبار) وسوف ندرس كيف يمكن أن يساعدنا في اختباراتنا، سنحتاج إلى أنظمة الاختبار بعد ذلك بقليل، عندما يتم تحصين المتطوعين (عبر الأنف)، بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريبًا وسنرى كيف تعمل أنظمة الاختبار لدينا".

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، حصل مركز جماليا على تصريح من وزارة الصحة الروسية للمرحلة الثانية من الاختبارات السريرية للقاح فيروس كورونا الذي يؤخذ عن طريق الأنف، وقال المركز إن هذا اللقاح سيكون إضافة إلى اللقاح العادي لضمان حاجز إضافي للعدوى، لأنه يساعد على تطوير مناعة نسيجية في البلعوم الأنفي.

موسكو مركز جماليا لقاح كوفيد روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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