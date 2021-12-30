الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلجيكا تعتزم السماح بإعادة فتح الأماكن الثقافية

بلجيكا
بلجيكا

 أعلنت الحكومة البلجيكية أنه سوف يتم السماح بإعادة فتح دور السينما وقاعات الموسيقى والأماكن الثقافية الأخرى في البلاد بعدما وافق المجلس المنوط بملف كورونا على تعديل بهذا الشأن في القانون.


وتلقى مجلس الدولة أمس استئنافا طارئا قدمه العاملون في قطاع الثقافة ضد إجراءات أكثر صرامة لمكافحة كورونا، ورفع المجلس في البداية غلق المسارح.


والآن يمكن للمؤسسات الثقافية الأخرى أن تعيد فتح أبوابها إعتبارا من الخميس.


والعدد الأقصي المسموح به للجمهور هو 200شخص ويعد إرتداء الكمامة إجباريا ويجب تقديم شهادة على تلقي التطعيم او ما يفيد بنتيجة سلبية لإختبار الكشف عن الإصابة بكورونا في معظم الحالات.


مع هذا التحول الكامل، تعود بلجيكا إلى الوضع الذي كان قائما قبل الـ22 من ديسمبر، عندما شدد رئيس الوزراء الكسندر دي كرو من القواعد بسبب السلالة المتحورة لكورونا "اوميكرون".


وسوف تظل اجراءات أخرى أكثر صرامة لمكافحة كورونا، على سبيل المثال في قطاع الرياضة، سارية .

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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