طالع التفاصيل.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي 2022.. يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول الامتحانات للصف الأول الإعدادي في الترم الأول عام 2022 عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بجميع المدارس الإعدادية في محافظات مصر.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي 2022

يزداد شغف ورغبة الطلاب والطالبات في معرفة جدول الامتحانات للصف الأول الإعدادي وذلك للعمل على الاستعداد لكي يلتحق بالاختبارات للفصل الدراسي الأول، والتي سوف تنتهي بجميع محافظات مصر وجميع المدارس المصرية يوم 25 يناير 2022.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي:

جدول امتحانات الترم الاول للصف الاول الاعدادي:

– اليوم الأول: 17 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف.

– اليوم الثاني: 20 يناير مادة الهندسة ساعتان و مادة العلوم ساعتان.

– اليوم الثالث: 23 يناير مادة اللغة الأجنبية الأولى ساعتان ومادة الجبر والإحصاء ساعتان.

_ اليوم الرابع: 25 يناير مادة الدراسات الاجتماعية ساعتان ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ساعة.



جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادي في الترم الاول:



– اليوم الأول: 18 يناير مادة الجبر والإحصاء ساعتان ومادة اللغة الأجنبية ساعتان.

– اليوم الثاني: 22 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ساعة.

– اليوم الثالث: 24 يناير مادة الهندسة ساعتان والدراسات الاجتماعية ساعتان.

– اليوم الرابع: 26 يناير مادة العلوم ساعتان.

ميعاد اجازة الفصل الدراسي الأول

وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول والذي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من صباح يوم الثالث من فبراير المقبل حتى يوم التاسع عشر من فبراير سواء لطلاب الصف الاول وطلاب الصف الثاني الاعدادي وجميع المراحل التعليمية.