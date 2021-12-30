الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طالع التفاصيل.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022

طلاب
طلاب

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي 2022.. يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول الامتحانات للصف الأول الإعدادي في الترم الأول عام 2022 عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بجميع المدارس الإعدادية في محافظات مصر.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي 2022

يزداد شغف ورغبة الطلاب والطالبات في معرفة جدول الامتحانات للصف الأول الإعدادي وذلك للعمل على الاستعداد لكي يلتحق بالاختبارات للفصل الدراسي الأول، والتي سوف تنتهي بجميع محافظات مصر وجميع المدارس المصرية يوم 25 يناير 2022.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي:

جدول امتحانات الترم الاول للصف الاول الاعدادي:  

– اليوم الأول: 17 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف. 
– اليوم الثاني: 20 يناير مادة الهندسة ساعتان و مادة العلوم ساعتان.
– اليوم الثالث: 23 يناير مادة اللغة الأجنبية الأولى ساعتان ومادة الجبر والإحصاء ساعتان.
_ اليوم الرابع: 25 يناير مادة الدراسات الاجتماعية ساعتان ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ساعة.


جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادي في الترم الاول:


– اليوم الأول: 18 يناير مادة الجبر والإحصاء ساعتان ومادة اللغة الأجنبية ساعتان. 
– اليوم الثاني: 22 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ساعة.
– اليوم الثالث: 24 يناير مادة الهندسة ساعتان والدراسات الاجتماعية ساعتان.
– اليوم الرابع: 26 يناير مادة العلوم ساعتان.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 بمحافظتي القاهرة والجيزة

«تعليم القاهرة» تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

ميعاد اجازة الفصل الدراسي الأول

وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول والذي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من صباح يوم الثالث من فبراير المقبل حتى يوم التاسع عشر من فبراير سواء لطلاب الصف الاول وطلاب الصف الثاني الاعدادي وجميع المراحل التعليمية.

جدول امتحان الصف الأول الاعدادي الصف الأول الإعدادي جدول امتحانات الترم الأول جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادي ميعاد إجازة الفصل الدراسي الاول امتحانات الترم الاول للصف الأول الإعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

والدة طفل فقد عينه بسبب التغذية المدرسية: «ابني هيتعمي ويضيع مستقبله»

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022.. وخطوات السحب من atm

«الرؤية والإنجاز»: تجارة مصر الخارجية حققت إنجازات كبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟