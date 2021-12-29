جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 بمحافظتي القاهرة والجيزة

مازال البحث عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 يحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، تزامنًا مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير المقبل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد إجراء امتحان الشهادة الابتدائية في القاهرة والجيزة وموعد إجراء امتحانات الترم الأول.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الجيزة عن جدول مواعيد امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية 2022 بالقاهرة والجيزة والتي تجرى داخل لجان مدرسية بورقة امتحانية حيث تم إرسال تعليمات بسرعة الانتهاء من شرح المناهج الدراسية ومراجعتها مع الطلاب ليستعدوا لخوض تجربة الامتحانات حيث حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية خلال الفترة من 22-26 يناير المقبل فيما أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول الامتحانات كالآتي:-

الأحد 9 يناير امتحان مادة اللغة العربية والإملاء

الإثنين 10 يناير امتحان مادة الرياضيات

الثلاثاء 11 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم

الأربعاء 12 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

موعد إجراء امتحانات الترم الأول 2021-2022

تستعد حاليا كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ يوم السبت 15 يناير المقبل، وتستمر حتى 3 فبراير 2022 حيث يشرف المحافظين على عمل المديريات للتأكد من تهيئ اللجان لخوض الطلاب الامتحانات وفقا للخطة الوقائية لتفادي انتشار عدوى كورونا بين الطلاب حيث يتم تعقيم وتطهير المدارس مرتين يوميا قبل وبعد إجراء الامتحانات، بالإضافة إلى توزيع الطلاب على لجان مدرسية تضمن المسافات الآمنة بين الطلاب حيث تم تقليل أعداد الطلاب في اللجان المدرسية بحيث تستوعب كل لجنة قرابة 15 طالبًا فقط مما يترتب عليه زيادة عدد المدارس وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على سير الامتحانات.

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مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

عدد الطلاب في الصف السادس الابتدائي

يبحث قرابة 2 مليون طالب عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 عبر المنصات الإلكترونية وذلك قبل انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول الذي لم يتبقى عليه سوا أيام قليلة يعقبها إجازة نصف العام التي تبدأ في 5 فبراير المقبل.