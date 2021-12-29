الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جامعة الإسكندرية تُعلن ترشيحاتها لجوائز البحث العلمي والأعلى للثقافة

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، على ترشيحات الجامعة لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 2021.

وجاءت ترشيحات جوائز البحث العلمي و على النحو التالى:

-ترشيح الدكتور مينا بديع عبد الملك الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة لجائزة الدولة التقديرية فى مجالات العلوم التكنولوجية المتقدمة.

-ترشيح الدكتور محمد صلاح الدين سرور الأستاذ المتفرغ بكلية الطب لجائزة الرواد في مجال العلوم الطبية.

-ترشيح الدكتورة راوية منير قنصوه الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة لجائزة المرأة التقديرية في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية.

-ترشيح الدكتور أيمن صادق الفحام الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الأساسية.

-ترشيح الدكتورة ابتسام عبد الحميد البستاوى الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الأساسية.

 
كما وافق المجلس على ترشيحات الجامعة لجوائز المجلس الأعلى للثقافة لعام 2022، وذلك على النحو التالى:

-ترشيح الدكتور عبد السلام عيد الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى مجال الفنون.

-ترشيح الدكتور محمد فؤاد أمين تاج الدين الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون.

-ترشيح الدكتور فوزى سعد عيسى الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب.

- ترشيح الدكتور عبد السلام أبو قحف الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة لجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية.

-ترشيح الدكتورة مريم محمد فؤاد أمين الأستاذ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون.

-ترشيح الدكتور مجدى عبد المنعم عجميه الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية.

جامعة الإسكندرية جوائز أكاديمية البحث العلمي المجلس الأعلى للثقافة ترشيحات

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