هجوم حاد من نواب البرلمان على وزير التعليم: «هتبقى وزارة كرفتات»
انتقد النائب ضياء الدين داود، آداء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، لافتا خلال كلمته في الجلسة العامة التي خصصها المجلس لطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للوزير، إلى مشكلة عجز المعلمين، التي بلغت عجز 120 ألف معلم.
وقال داود، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "الوزارة أعلنت وجود عجز 120 ألف معلم وخُلقت أداة للحل ولم تستخدمها"، مشددًا على عدم إمكانية توفير تعليم جيد دون وجود مدرسين مدربين.
وتحدث داود عن أزمة الصف الرابع الابتدائي في مواد الرياضيات والعلوم، مؤكدًا عدم تدريب المدرسين على هذه المناهج، وقال “الوزير لابد أن يزور مدارس مصر المختلفة، لا يختزل المسألة في عدد معين من المدارس”.
وأكد داود أن المسؤولية سياسية تقع على الحكومة والبرلمان وقال مخاطبًا وزير التعليم: "ماتقوليش وزارة المالية أوالتخطيط الحكومة حازت على الثقة مشتركة عليكم إيجاد حلول".
وقال: "حدث تفكك أسري نتيجة أن الأسرة مكبلة بمدرسين طالعين علشان يقوموا بالدور اللي المدرسة ما قدرتش تقوم به".
من جهته، قال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: "وقفنا مع الوزير وقلنا نجاحك من نجاح مصر لأنه مشروع قومي، ألا يشعر أن المريض يئن وأن الاهالي تشكو، سنة رابعة مفيش مؤشرات".
كما لفت إلى مشكلات امتحانات الثانوية العامة والحاجة لتدريب الطلاب على الامتحانات، وقال "العلاج بالصدمة يحول الممكن لمستحيل"، واستطرد مخاطبًا الوزير: “الوزير صنع البدلة قبل أن يصنع قماش البدلة، نريد أولويات وتدرج في التعامل، وإلا أصبحت الوزارة وزارة كرفتات نريد تدرج حقيقي في التعامل المواطن”، واستطرد "المعلمين غير مؤمنين بمشروعك".
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدد من التنبيهات للنواب المتقدمين بطلبات إحاطة وأسئلة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حول عدد من الملفات الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي، وذلك فى بداية الجلسة العامة اليوم والتى بدأت فى الحادية عشر صباحا بحضور الوزير الدكتور طارق شوقي.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: «يمنح كل نائب من المتقدمين بالأدوات الرقابية فى هذة الجلسة بدقيقتان فقط ،وسيغلق مكبر الصوت بعد انتهاء هذة المدة أو فى حالة خروج النائب بالحديث عن سير الجلسة أو أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب».
وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: «أكرر مرة أخرى عدم السماح بالخروج عن الآداة الرقابية المقدمة، وسيتحدث جميع النواب مرة واحدة فقط ويعقبها الاستماع إلى رد الوزير المختص».
وقال رئيس مجلس النواب للأعضاء المتقدمين بطلبات الإحاطة والأسئلة: «قل كلمتك في الموضوع ثم اجلس بدلا من انبهك بالجلوس، والوزير سيرد في النهاية بصورة مجملة وبدون مقاطعة».
وشدد رئيس مجلس النواب قائلا: «من يتم النداء على اسمه ولم يكن متواجدا بالقاعه لن يتم النداء على اسمه مرة أخرى، أقول هذا لأننى لن أنبه مرة أخرى».