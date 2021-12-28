هجوم حاد من نواب البرلمان على وزير التعليم: «هتبقى وزارة كرفتات»

انتقد النائب ضياء الدين داود، آداء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، لافتا خلال كلمته في الجلسة العامة التي خصصها المجلس لطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للوزير، إلى مشكلة عجز المعلمين، التي بلغت عجز 120 ألف معلم.

وقال داود، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "الوزارة أعلنت وجود عجز 120 ألف معلم وخُلقت أداة للحل ولم تستخدمها"، مشددًا على عدم إمكانية توفير تعليم جيد دون وجود مدرسين مدربين.

وتحدث داود عن أزمة الصف الرابع الابتدائي في مواد الرياضيات والعلوم، مؤكدًا عدم تدريب المدرسين على هذه المناهج، وقال “الوزير لابد أن يزور مدارس مصر المختلفة، لا يختزل المسألة في عدد معين من المدارس”.

وأكد داود أن المسؤولية سياسية تقع على الحكومة والبرلمان وقال مخاطبًا وزير التعليم: "ماتقوليش وزارة المالية أوالتخطيط الحكومة حازت على الثقة مشتركة عليكم إيجاد حلول".

وقال: "حدث تفكك أسري نتيجة أن الأسرة مكبلة بمدرسين طالعين علشان يقوموا بالدور اللي المدرسة ما قدرتش تقوم به".

من جهته، قال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: "وقفنا مع الوزير وقلنا نجاحك من نجاح مصر لأنه مشروع قومي، ألا يشعر أن المريض يئن وأن الاهالي تشكو، سنة رابعة مفيش مؤشرات".

كما لفت إلى مشكلات امتحانات الثانوية العامة والحاجة لتدريب الطلاب على الامتحانات، وقال "العلاج بالصدمة يحول الممكن لمستحيل"، واستطرد مخاطبًا الوزير: “الوزير صنع البدلة قبل أن يصنع قماش البدلة، نريد أولويات وتدرج في التعامل، وإلا أصبحت الوزارة وزارة كرفتات نريد تدرج حقيقي في التعامل المواطن”، واستطرد "المعلمين غير مؤمنين بمشروعك".

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدد من التنبيهات للنواب المتقدمين بطلبات إحاطة وأسئلة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حول عدد من الملفات الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي، وذلك فى بداية الجلسة العامة اليوم والتى بدأت فى الحادية عشر صباحا بحضور الوزير الدكتور طارق شوقي.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: «يمنح كل نائب من المتقدمين بالأدوات الرقابية فى هذة الجلسة بدقيقتان فقط ،وسيغلق مكبر الصوت بعد انتهاء هذة المدة أو فى حالة خروج النائب بالحديث عن سير الجلسة أو أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب».

وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: «أكرر مرة أخرى عدم السماح بالخروج عن الآداة الرقابية المقدمة، وسيتحدث جميع النواب مرة واحدة فقط ويعقبها الاستماع إلى رد الوزير المختص».

وقال رئيس مجلس النواب للأعضاء المتقدمين بطلبات الإحاطة والأسئلة: «قل كلمتك في الموضوع ثم اجلس بدلا من انبهك بالجلوس، والوزير سيرد في النهاية بصورة مجملة وبدون مقاطعة».

وشدد رئيس مجلس النواب قائلا: «من يتم النداء على اسمه ولم يكن متواجدا بالقاعه لن يتم النداء على اسمه مرة أخرى، أقول هذا لأننى لن أنبه مرة أخرى».