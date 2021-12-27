الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مشروعات النواب» توصي بمراجعة أسعار وحدات المجمعات الصناعية في الصعيد 

مجلس النواب
مجلس النواب

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وزارة الصناعة بضرورة مراجعة أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية وخاصة في الصعيد، وتسهيل الإجراءات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم بحضور محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء الشركات القابضة للكهرباء والغاز والمياه.

كما أوصت اللجنة بأن يتم دراسة مقترح أن يتم توصيل المرافق بالنسبة لعداد المياه والكهرباء والغاز باسم هيئة التنمية الصناعية مع بداية الإنشاء للمجمعات والوحدات الصناعية ،وهو ما وعد به رؤساء الشركات لدراسته.

وطالب النائب محمد كمال مرعي شركات الكهرباء والغاز والمياه  بمنح مزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة ،أصحاب الصناعات التي تحقق قيمة مضافة ، قائلاً: من حق الشركات ان تحقق هامش ربح ولكن يكون أقل نسبياً بالنسبة لأصحاب تلك المشروعات مشيراً ان الدولة قدمت تسهيلات وتنازلات من أجل دعم المشروعات الصغيرة في قانون 152 للمشروعا ت الصغيرة والمتوسطة لدعمها وكذلك لضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. 
كما وجه رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على افتتاح المشروعات القومية بمحافظات الصعيد  وما يتعلق بالمجمعات الصناعية وكذلك شكر وزير الصناعة ووزير التنمية المحلية كل قطاع علاقة بالمشروعات الصغيرة.

من جانبه؛ أعلن محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ،انه سيتم طرح مجمعات صناعية خلال الأيام المقبلة وهي مرفقة ، والوحدة ستكون جاهزة بالكهرباء والمياه مشيراً أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية خلال الأيام المقبلة بشان تلك المجمعات واهميتها وسنقوم بزيارات لكافة المحافظات.

لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس النواب النائب محمد كمال مرعى لجنة المشروعات التنمية الصناعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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