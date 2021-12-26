الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: اكتشاف حالتين جديدتين لمتحور أوميكرون

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلن معهد باستور الجزائر، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وكشف المعهد في بيان له اليوم الأحد، ان الأمر يتعلق بمواطنين جزائريين قادمين من فرنسا وبريطانيا، ليرتفع عدد المصابين بهذا المتحور في البلاد إلى 4 بينها حالة واحدة تعود لرعية أجنبية.


كانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد إنها سجلت 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 216 ألفا و637.


وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد 9 وفيات جديدة بزيادة حالتين عن يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 6 آلاف و238.

وقررت الحكومة الجزائرية، اعتماد الجواز الصحي، الذي يثبت تلقي لقاح كورونا، كشرط للدخول والخروج من أراضيها.

وأوضحت الحكومة الجزائرية- في بيانٍ اليوم الأحد- أنه تم اعتماد إجراء جديد للدخول والخروج من الأراضي الجزائرية وهو "الجواز الصحي"، والذي سبق وأن تم تحديده كشرط لدخول قاعات الاحتفال والأماكن ذات الأنشطة الرياضية، والأماكن التي تستقبل الجمهور والتظاهرات ذات الطابع الثقافي.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين في الهيئات الحكومية؛ نظرًا لكونها أكثر عرضة أو قد تكون من أكثر الناقلين للعدوى، داعية مواطنيها لإدراك مدى خطورة الوضع الصحي المقلق السائد عبر العالم واحتمال تفاقم حالات الإصابة من جديد، والتي من شأنها أن تعيد الأوضاع الصعبة التي سبق أن شهدتها البلاد خلال الموجة الثالثة لهذا الوباء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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