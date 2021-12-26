رسميًا.. تشكيل الأهلى لمواجهة فيوتشر بالدورى

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الذي سيواجه فيوتشر بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من 6 مباريات بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر بـ19 نقطة من 8 لقاءات.

وجاء تشكيل الأهلي كالأتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- بدر بانون- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق.

خط الوسط: آليو ديانج- حمدي فتحي- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو- حسين الشحات- محمد شريف.