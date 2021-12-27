من الأميرة ديانا إلى كيت ميلتون..أفضل أزياء العائلة المالكة في «الكريسماس»

مع احتفالات الكريسماس، التي بدأت حول العالم، تظل العائلة الملكية البريطانية، لها بصمة خاصة، في اختيار الملابس والأزياء للظهور بها في احتفالات الكريسماس، ولهذا نستعرض في السطور التالية، أجمل أزياء أفراد العائلة الملكية على مر السنين.

الأميرة ديانا

تألقت الأميرة ديانا بارتدائها هذه قبعة جاءت منسقة الألوان مع بدلتها، في يوم عيد الميلاد عام 1988، ولاحقًا جاءت هذه الأزياء أحد أكثر الملابس أناقة في موضة فصل الشتاء.

ثم في عام 1993، ارتدت الأميرة ديانا، هذا المعطف الأحمر المهيكل بقبعة سوداء، ونسقت معه زوج من الأقراط المتدلية من اللؤلؤ، لتبدو في غاية الأناقة.

كيت ميدلتون

ارتدت كيت ميدلتون معطفًا بنيًا طويلًا أنيقًا وقبعة مستديرة الشكل في عام 2014، وكان المعطف البني والكريمي من علامة “Moloh”، ونسقت معه حذاء بكعب من جلد الغزال البني من علامة “Emmy” لتظهر بإطلالة مثالية في احتفال عيد الميلاد.

الأميرة بياتريس والأميرة أوجيني

بدت الأميرة بياتريس والأميرة أوجيني بأزياء أنيقة، أثناء حضورهما أحداث يوم عيد الميلاد عام 2015، اذ اختارت الاميرة أوجيني أزياء بالون أزرق وقبعة سوداء احتفالية، بينما ارتدت بياتريس معطفًا باللون الكحلي.

ميجان ماركل

بدت ميجان ماركل بأزياء احتفالية في أول حدث ملكي لها في عيد الميلاد قبل أن تتزوج من الأمير هاري، في عام 2017 ، أثناء حضور احتفال الكنيسة التقليدية للعائلة المالكة لعيد الميلاد في كنيسة سانت ماري ماجدالين في نورفولك، ارتدت ماركل معطفًا باللون البيج من علامة Sentaler وحذاءً بنيًا، ونسقت حقيبة من علامة كلوي.

فيما أطل الأمير هاري، بدلة باللون الرصاصي، ​​مع ربطة عنق زرقاء سماوية.

الملكة إليزابيث

اشتهرت الملكة إليزابيث الثانية بمظهرها الملون أحادي اللون، إذ تألقت بأزياء باللون الوردي الزاهي، في احتفال عيد الميلاد عام 2014.

وفقًا لزوجة ابنها صوفي، كونتيسة ويسيكس، هناك سببًا معروفًا لاختيار الملكة ارتداء الألوان الزاهية عند الخروج في الأماكن العامة، أو في المناسبات مثل يوم عيد الميلاد، وهو "إنها بحاجة إلى التميز حتى يتمكن الناس تميزها، إذا رأوها، إذا أنها تمتلك أسلوب أزياء مختلفًا عن جميع أفراد عائلتها الملكية.