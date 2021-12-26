«الأوقاف»: افتتاح 18 مسجدًا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها، اليوم الأحد، عن افتتاح 18 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة، منها 11 مسجدا جديدا إحلالًا وتجديدًا و7 مساجد صيانةً وترميمًا.

وقالت الوزارة في بيانها: «سيتم افتتاح 18 مسجدًا الجمعة القادمة 31/ 12/ 2021، منها 11 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021 حتى تاريخه (446) مسجدًا، منها (382) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و (64) مسجدًا صيانة وترميمًا».

وأوضحت الوزارة في البيان أن المساجد التي سيتم افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد، وتشمل مديرية أوقاف أسوان، حيث سيتم إحلال وتجديد لعدد من المساجد وهي كالتالي: الرحمن – نجع جمعة أبو علي – البصالي – كوم أمبو- الأشراف – نجع العرب – حاجر إدفو، ثم مديرية أوقاف الأقصر وتشمل مساجد "الإمام البخاري – النمسا – اسنا- الظاهري – نجع الظاهري – الطود، ثم مساجد مديرية أوقاف البحيرة، وتشمل: "البحري كوم شريك – كوم حمادة، ثم مديرية أوقاف الشرقية، وتشمل الفتح – فرغان – ديرب نجم، ثم مديرية أوقاف بني سويف وتشمل "زعزوع – ميانة – اهناسيا"، ثم مديرية أوقاف الغربية، وتشمل: "البهوت – المحلة الكبرى- السلام – فيشا سليم – طنطا ثم مديرية أوقاف الدقهلية وتشمل "التوحيد – أبو زاهر – مركز شربين"، ومديرية أوقاف دمياط وتشمل "الكبير – عزبة 5 كفر سعد".

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: وتأتي في مقدمتها مساجد مديرية أوقاف الإسكندرية وتشمل: الفتح – بنجر السكر – القرية المركزية - علي بن أبي طالب – نجع إدريس –العامرية 2"، ومساجد مديرية أوقاف أسوان وتشمل: " الفردوس – الخلاصاب – أبو الريش قبلي – مركز أسوان"، ومساجد مديرية أوقاف الدقهلية وتشمل " بنيامين – عزبة بنيامين – مركز شربين"، ومديرية أوقاف الغربية وتشمل : "العمايرة الجديد – العتوة القبلية – مركز قطور"، ومديرية أوقاف قنا وتشمل "نجع السبيل بناحية طوخ – مركز نقادة"، ومديرية أوقاف الأقصر وتشمل: القرية النموذجية بالقرنة الجديدة بمركز ومدينة القرنة