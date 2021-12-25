لماذا يتحمل المواطن ويدفع المزيد من الضرائب؟.. وزير المالية يجيب

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة في الماضي كانت تطلب من المصانع أن تعمل وردية واحدة لتوفير الطاقة الكهربائية، أما الآن نجحنا في حل أزمة التيار الكهربائي التي كنا نعاني منها في الماضي، وتمكنا من القضاء على المناطق العشوائية والخطرة وغير الآدمية، وحلينا مشكلة غاز وكهرباء واستصلاح أراضي لتعويض المناطق التي تتآكل، وإنهاء الطوابير على المخابز، وتم توفير السلع، مردفًا: "ألا يستحق كل هذا أن نتحمل لنرى بلدنا تتقدم، والعشوائيات تختفي من حياتنا".

وأكد وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن التحدي الكبير لمصر الآن، أنها لا بد أن تنشئ مشاريع أكثر، لتوفير مليون فرصة عمل سنويًا للشباب الذي يدخل سوق العمل.