الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزهن كاميلا كابيلو.. فنانات جسدن دور السندريلا (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 زوجة أب  بغيضة  وشبشب زجاجب هذه هي ملامح قصة السندريلا التي نعرفها جميعا كما تناقلتها الروايات وطالما حرصت السينما على سرد قصة هذه الأميرة اليتيمة التي تغري الأمير الساحر بجمالها ونعرض لكم فيما يلي  فنانات أسطوريات قمن بتجسيد دور السندريلا.

ممثلات سندريلا 8 الذين لعبوا دور الأميرة في الأفلام

إيلين وودز:  فيلم  سندريلا (1950)


من بين جميع نسخ فيلم سندريلا ، أشهرها ما سجلته أستوديوهات ديزني . بعد أن سجلت صوتها بطريق الخطأ على الأغاني المكتوبة لفيلم الرسوم المتحركة ، اختارت والت ديزني إيلين وودز من بين 400 مرشح لتصبح الصوت الرسمي للأميرة في الفيلم.

سندريلا ديزني

ليزلي كارون : فيلم الشبشب الزجاجي (1955)


بعد النجاح الهائل الذي حققته An American في باريس التي لعبت فيها إلى جانب جين كيلي ، تأخذ هذه الممثلة الفرنسية الأمريكية طريق السجاد الأحمر في هوليوود وتحصل على دور سندريلا في تأليف تشارلز والترز ، و القصة هي نفسها التي نعرفها فتاة صغيرة فقيرة رفضتها زوجة والدها تلتقي بشاب لم يكشف عن هويته لها، واقتناعا منها بأنها موظفة في القصر ، ذهبت إلى مكان الأمير  على أمل رؤيته مرة أخرى ، مرتدية فستانًا فخمًا ونعالًا زجاجية تقدمها عرابة كريمة.

شبشب الزجاج

جولي أندروز: فيلم سندريلا (1957)


يعد هذا الفيلم عملا  موسيقي ا مكتوب للتلفزيون والممثلة مكلفة بمهمة إنشاء نسختها الخاصة من سندريلا ، و شهد نحو 107 مليون مشاهد خلال بثه في الولايات المتحدة، وحصلت الموسيقية جولي اندروز على ترشيح إيمي  بسبب مشاركتها في هذا الفيلم.

سندريلا

براندي: أسطورة سندريلا (1997)


كانت هذه المسرحية الموسيقية لروبرت إيسكوف ، المستوحاة مباشرة من نسخة الفيلم مبادرة مبتكرة من استوديوهات ديزني ، وللمرة الأولى ، أصبح طاقم الممثلين شاملين حقًا، حيث تم إختيار طاقم من فئة الخمس نجوم لفيلم مخصص للبث التلفزيوني. 

 

درو باريمور: فيلم  إلى الأبد (1998)
 

قامت بدور  سندريلا هذه المره درو باريمور وتعد هذه النسخة أكثر واقعية من قصة سندريلا، وأعيد تصميم الفيلك  ليُفتح للجمهور بحثًا عن شيء آخر غير غبار الجنيات ، واستُبدل ليوناردو دافنشي العرابة المحببة.

و تم تصوير الفيلم في مجموعة من القلاع.

كاميلا كابيلو في "Cinderella"

كاميلا كابيلو : فيلم  سندريلا (2021)


تم إصدار هذا الفيلم الجديد على Amazon Prime ، حول قصة سندريلا و يعتمد على المسرحية الموسيقية،  وقامت ببطولته كاميلا كابليو ومثل دور  الأمير الممثل البريطاني نيكولاس جالتزين .

سمدريلا قصة السندريلا أسطورة السندريلا إيلين وودز فيلم سندريلا 1950 ليزلي كارون فيلم الشبشب الزجاجي

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