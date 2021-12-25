السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

شجرة الكريسماس شاهد على حب «محمد ومنة»: «شريكة حياتنا»

محمد ومنه
محمد ومنه

مع اقتراب احتفالات نهاية العام، يبدأ الأغلبية في وضع زينة الكريسماس والتي تتمثل في شجرة كبيرة معلق عليها الأحلام، فكل كبير وصغير يذهب مهرولًا لالتقاط صورة أمام شجرة عيد الميلاد، ولكن للمحبين روايات أخرى.

كان لمحمد سامي، ومنة فريد، قصة كبيرة شهدت عليها احتفالات الكريسماس منذ عامين وحتى الآن، وذلك بعد أن التقوا بعضهما البعض بأحد المولات، حيث طلب كلا منهما من الآخر تصوير بعضهما البعض أمام الشجرة.

ومن هنا، بدأت قصة حبهما، وقال محمد الذي يقطن بمنطقة أرض اللواء بالجيزة لـ"الدستور" إنهما يأتيان لذلك المكان بمنطقة الشيخ زايد للمرة الثالثة، بعد أن التقوا أول مرة عام 2019، وقرر حينها أن تكون هي شريكة حياته.

ويحرص "محمد" الشاب العشريني هو وخطيبته "منة" على المجيء لنفس المكان الذي جمع بينهما ويلتقطان الصور لإحياء ذكرى ارتباطهما بمرور الأعوام، وقالت "منة" إنها سوف تحرص على زيارة ذلك المكان بعد زواجهما، كما أنها أكدت أنها ستقوم بجلب أبنائها لتقص لهم حكايتها هي وأبيهم.

"إحنا بنعتبر المكان ده بشجرة الكريسماس السبب في حبنا"، وأكدت "منة" أنهم يعتبرون شجرة الكريسماس السبب في لقائهما ونشأة الحب بينهما، حيث أنها تؤمن بالأحداث الإلهية المرتبة، كما أنها تتفائل ببعض الأماكن والأشياء الموجودة به.

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معنى بورسعيد

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