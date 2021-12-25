انقطاع التيار الكهربائى عن 9 مناطق ببورفؤاد.. اليوم

أعلن مجلس مدينة بورفؤاد، في بيان رسمي قبل قليل، عن انقطاع التيار الكهربائي، اليوم السبت، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة بأحد الموزعات الرئيسية بالمدينة.

وأشار البيان، أن الانقطاع سوف يكون من التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، موضحًا أن ذلك يأتي لضرورة أعمال الصيانة بموزع الأمل بمدينة بورفؤاد، ويعود التيار بعد ذلك بشكل طبيعي.

وأوضح البيان، أنه بناءً على ما ورد من شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع بورفؤاد سيتم فصل التيار الكهربائي عن المركز الطبي بمنطقة الحرفيين، والصرف الصحي بالحرفيين، وعمارات الجزيرة 42 عمارة بمنطقة الحرفيين، وكلية التربية الرياضية، ومقر أمني، وأبراج محمد علي 5 عمارات، وسوق محمد علي، ومدارس جنوب الجبانة، ومبنى تاون جاس، ومحطة الصرف الصحى بجوار منتجع هلنان، وفرن كراوية شباب أكتوبر.

من جانبه، أكد اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، على استمرار توفير كافة الخدمات للمواطنين، على أن تتابع غرفة العمليات المركزية لمجلس المدينة أعمال الصيانة لضمان عودة التيار في الموعد المحدد.

وأشار "عامر"، أن أعمال الصيانة الدورية تأتي من أجل انتظام وصول التيار الكهربائي للمنازل، والوقوف أمام الانقطاع المفاجئ، مشيرًا أن المدنية لديها مصادر كافية من الكهرباء، ولا تعاني من أي مشكلات.