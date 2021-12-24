الرؤية والإنجاز.. مصر تدعم السودان: رؤية موحدة لمصالح مشتركة

التزمت سياسة مصر الخارجية، خلال السبع سنوات الماضية، بدعم الدول الجارة والشقيقة، وتعميق التعاون معها في المجالات المختلفة.

وركزت سياسة مصر الخارجية على حل الأزمات التي تعانيها الدول، لا سيما السودان الشقيق، بجانب تحقيق الهدوء للاتجاه إلى التنمية والإعمار.

التغيير والإنجاز.. العلاقات بين مصر والسودان

واستعرض كتاب «التغيير والإنجاز.. مصر تنطلق» أوجه التعاون الوثيق التلي عملت عليها القاهرة، عبر وزارة الخارجية، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعملت مصر على تحقيق استقرار وأمن السودان، وتوحيد رؤية كافة الأطراف في الخرطوم، بالإضافة إلى تقديم المساندة والدعم فيما مجالات اقتصادية وسياسية وتنموية وغيرها.

روابط وثيقة بين مصر والسودان

وحرصت على تقديم كل أوجه الدعم للسودان الشقيق، وتنسيق المواقف المختلفة في ظل الروابط العميقة التي تربط البلدين، وتوحيد الرؤى خاصة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وكان لمصر حضورًا قويًا لدعم السودان، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو المحافل والجهود الدولية، أبرزها:

- مشاركة مصر في المبادرة الدولية لتسوية ديون السودان.

- مشاركة رئيس الوزراء في حفل التوقيع على اتفاق السلام التاريخي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالجبهة الثورية والذي عقد في جوبا بأكتوبر 2020.

- تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 16000 حالة متضررة من السيول خلال سبتمبر 2020.