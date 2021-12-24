إزالة 53885 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

خلال النصف الثانى من 2021..

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية منظومة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي صورة من أشكال صور التعدي وبشكل دقيق، وذلك على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، والذي ساعد الجهاز التنفيذي في رصد مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة أن المديرية خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2021 بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية تمكنت من إزالة 53885 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية واقعة على مساحة 2544 فدان و7 قيراط و14 سهم بنطاق المحافظة، وتم تطبيق القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة.