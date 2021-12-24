خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 من الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة محرك البحث العالمي جوجل يوميًا، وذلك تزامنا مع تقديم المرحلة الثانية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و مميزات البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للقانون.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يستطيع الراغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في استخراج البطاقات الخدمية التي تعد الوسيلة الوحيدة للحصول على حقوقهم التي تمنحها لهم الدولة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الاستعلام عن طلبهم إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن بطاقة الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

كتابة كافة بيانات الراغب في الحصول على البطاقة كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، ...)

تحديد مكان وموعد إجراءات الفحص الطبي

إتباع كافة التعليمات الإلكترونية

الضغط على زر الاستعلام

ظهور كافة البيانات المطلوبة الاستعلام عنها



مميزات البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة

في إطار حرص الحكومة على الاستفادة من طاقات لذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة وجميع الأنشطة المجتمعية تمنح لهم مميزات من خلال بطاقة الخدمات والتي تتلخص فيما يلي:-

الكشف الطبي المجاني في مستشفيات حكومية والقوات المسلحة والمستشفيات التعليمية

الحصول على الأدوية اللازمة للعلاج مجاني

إعفاءهم من مصروفات الدراسة بجميع المراحل التعليمية

الجمع بين معاشين من الدولة

نسبة 5% من إجمالي الوظائف الحكومية الشاغرة

نسبة في شقق وزارة الإسكان وأيام مخصصة لهم لسحب كراسات الشروط و دفع مقدم حجز الشقق

إعفاء جمركي الأطراف الصناعية والسيارات الطبية المخصصة لحالاتهم المرضية

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عدد المستفيدين من بطاقة الخدمات للمعاقين في مصر

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وعدد المستفيدين تساؤلات تشغل بال فئة كبيرة من المواطنين حيث يتم منح البطاقة الخدمية لقرابة 3 ملايين مواطن يمكنهم الحصول على كافة المميزات السابقة من الدولة وفقا للقانون إذا توافرت فيهم شروط وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لضمان حصول الدعم لمستحقيه ومنعه عن الراغبين فيه دون وجه حق.

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