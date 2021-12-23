«أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي».. ندوة بمدرسة السلام الثانوية بنات بالمنيا

نظمت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدنية المنيا، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، ندوة توعوية وإرشادية بعنوان "أهمية الأكتشاف المبكر لسرطان الثدي" بمدرسة السلام الثانوية بنات بمدينة المنيا.

ندوة الأكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمدرسة السلام بنات بالمنيا

وقالت فاطمة الزهراء علي، مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه بالتعاون مع الإدارة التعليمة بالمنيا في عقد سلسلة من الندوات التوعوية على مستوي مدارس مراكز ومدينة المنيا، تم تنظيم ندوة بعنوان (أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي) بمدرسة السلام الثانوية اليوم، بهدف العمل على نشر الوعي لدى الطلاب.

وحاضر في الندوة فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مدير وحدة حماية الطفل الدكتورة منال أبو سمرة مقرر المجلس القومي للمرأة.

ندوة الأكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمدرسة السلام بنات بالمنيا

والدكتورة منال عبدالسلام، عضو المجلس القومي للمرأة، وجاكلين سامي نجيب، منسقة وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة بإدارة المنيا التعليمية والباحثة الاجتماعية بوحدة حماية الطفل.

وتحدثت جاكلين سامي، خلال الندوة عن دور الشباب وأنهم عماد المستقبل، ولهم دور كبير في نشر التوعية بخطورة مرض سرطان الثدي وأهمية نقل المعلومات داخل الأسرة للحفاظ على صحتهم.

ندوة الأكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمدرسة السلام بنات بالمنيا

وأكدت الدكتورة منال أبو سمرة، أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وأسبابه والأماكن التي يمكن التوجه لها لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة لتجنب الإصابة.

وأوضحت فاطمة الزهراء علي، دور تعريف اللجنة الفرعية لحماية الطفل وأعضاء اللجنة ووحدة حماية الطفل، وتعريف الدور المنوط به اللجنة والتواصل مع خط نجدة 16000 ومقر وحدة حماية الطفل بمجلس مدينة المنيا 0862318676 وهى تسعى وتهدف إلى المصلحة الفضلى للطفل.

ندوة الأكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمدرسة السلام بنات بالمنيا

وأشارت الدكتورة منال عبدالسلام، عن الخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة للمجتمع وللمرأة ومكان المقر والخط الساخن 15115.

من جانبه ، شدد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، على الاستمرار في تنظيم ندوات توعوية وإرشادية في المدارس، كما أكد على ضرورة مكافحة الظواهر السلبية جنبًا إلى جنب مع مواصلة السير في أعمال البناء والتطوير.

ندوة الأكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمدرسة السلام بنات بالمنيا

وتقدم المشاركين بالندوة بالشكر والتقدير لمدرسة السلام الثانوية بنات بقيادة هويدا خاطر مدير إدارة المدرسة وأسماء على مسؤولية المرأة والأمومة والطفولة بالمدرسة والمعلمين والمعلمات والطالبات لحسن الاستقبال والتنظيم للندوة، مشيرين إلى أن الهدف من تنظيم الندوة الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المعلومات للمعلمات والطالبات للتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر.

ندوة الأكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمدرسة السلام بنات بالمنيا

ندوة الأكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمدرسة السلام بنات بالمنيا

ندوة الأكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمدرسة السلام بنات بالمنيا

ندوة الأكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمدرسة السلام بنات بالمنيا

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