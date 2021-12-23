حالات «أوميكرون» أقل عرضة للذهب إلى المستشفى من «دلتا» بنسبة 15%

أعلنت إحصاءات صادرة عن المملكة المتحدة، أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمتغير "أوميكرون" هم في المتوسط أقل عرضة بنسبة 15٪ من حالات "دلتا" للذهاب إلى المستشفى ولديهم خطر أقل بنسبة 40٪ في دخول المستشفى لليلة أو أكثر.

وقام فريق البحث حول تفشي المرض بـ"إمبريال كوليدج" بقيادة البروفيسور نيل فيرجسون بتحليل سجلات المستشفيات بين جميع حالات كوفيد المؤكدة في إنجلترا بين 1 و 14 ديسمبر الحالي.

وفي تقريرها وفقًا لصحيفة "ذا جارديان"، وجد العلماء أن أي حضور في المستشفى للمرضى كان أقل بمقدار خمس إلى ربع الحالات مقارنة بين أوميكرون ودلتا، وأقل بنسبة تتراوح بين 40٪ و 45٪ عندما أسفرت زيارة المستشفى عن البقاء في المستشفى ليوم واحد على الأقل.

وكانت أعلنت بريطانيا، أنها ستبدأ في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما ضد كوفيد-19 بعد أن وافقت هيئة تنظيم الأدوية في البلاد على استخدام جرعة أقل من الجرعة المعتادة من لقاح فايزر/بيونتيك مع تلك الفئة العمرية.

وقالت اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين (جيه.سي.في.آي) ،إن الأطفال سيحصلون على جرعتين بحجم عشرة ميكروجرام من لقاح فايزر/بيونتيك، أي ثلث جرعة البالغين، مع فترة ثمانية أسابيع بين الجرعتين.

أضافت اللجنة أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن منح التطعيم بشكل عام للأطفال الأصغر سنا بعد بيانات إضافية حول سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار ودراسة أثر تطعيم الأطفال الصغار.

وقال وي شين ليم، رئيس لجنة اللقاحات في (جيه.سي.في.آي): "غالبية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عامًا معرضون لمستوى مخاطر منخفض جدًا إذا أصيبوا بكوفيد-19".

وأضاف: "ومع ذلك، يعاني بعض من تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عامًا من ظروف صحية معينة تعرضهم لخطر أكبر، وننصح بتطعيم هؤلاء الأطفال في المقام الأول".

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تقليل فترة العزل الذاتي التي تبلغ 10 أيام للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا إلى 7 أيام في معظم الحالات.