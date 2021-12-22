الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«هددوها بموس حلاقة».. إحالة 3 متهمين باغتصاب معاقة ذهنيًا للجنايات

اغتصاب
اغتصاب

أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، 3 عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا وجدوها فى الطريق العام - تائهة من أسرتها- تحت تهديدها بسلاح أبيض عبارة عن "موس حلاقة"، في القضية رقم ٢٨٥١ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم ۱۸۹۸ لسنة ۲۰۲۱ کلی جنوب الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا الفتاة المجني عليها إلى شقة أحدهم، وجردوها من ملابسها، ومارسوا الجنس معها بالإكراه.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، والذي حصلت "الدستور" على نسخة منه:" بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة  "ك ع" 29 سنة - نقاش ، و "م.ع"، 34 سنة- سباك، و " م م" 70 سنة - عاطل  لأنهم في يوم 6 مارس 2021 بدائرة قسم الجيزة، بمحافظة الجيزة، المتهمون جميعا، خطفوا المجني عليها من ذوي الإعاقة  الذهنية " دعاء ج" بالتحايل بأن استوقفها الأول و الثاني مستغلين آفتها العقلية وأوهمها بتوصيلها لأهليتها فخضعت لهم واستدرجاها لمسكن الثالث قاصدين إبعادها عن أعين الرقباء و إخراجها من بيئتها الآمنة.

وأضاف قرار الإحالة: "أنه قد اقترنت تلك الجناية بأخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها المار بيانها بغير رضاها بأن هددها أولهم بأداة (موس) وجردها من ملابسها و تناوب أولهم وثانيهم مواقعتها حال تواجد الثالث على مسرح الواقعة للشد من أزر هما" .

وأشار قرار الإحالة: "أن المتهمين  أحرزوا بقصد التعاطي جوهرة مخدر الحشيش  في غير الأحوال المصرح بها قانونا".

وأوضح قرار الإحالة أنهم: "عرضوا حياة المجني عليها  للخطر بأن تعدوا عليها جنسيا حال كونها من ذوي الإعاقة".

ولفت قرار الإحالة إلى أن: "المتهم الأول أحرز أداة موس حلاقة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية".

إحالة 3 عاطلين اختطاف فتاة اغتصاب

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