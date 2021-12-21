أوميكرون يشكل 70% من حالات الإصابة الجديدة بكورونا فى أمريكا

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن أكثر من 70 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد التي تم تسجيلها على مدار الأسبوع الماضي سببها على الأرجح متحور "أوميكرون" الجديد.

وأظهر تقرير أصدرته هيئة مراكز مراقبة ومكافحة الأمراض في الولايات المتحدة CDC على موقعها الإلكتروني، أن 73.2 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوع الذي انتهى أمس الأول الأحد، سببها متحور أوميكرون، وهي زيادة بنحو ستة أمثال النسبة المسجلة في الأسبوع الذي سبق والتي بلغت 12.6 بالمائة.

وبلغ المتوسط الأسبوعي لعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ما يزيد عن 127 ألف إصابة حتى يوم الأحد، وبلغ متوسط حالات الدخول إلى المستشفيات نحو 7500 حالة في اليوم، وقد ارتفع الرقمان بأكثر من 30 بالمائة عن شهر سابق.

فيما أعلن مسئولون في ولاية تكساس الأمريكية أن رجلاً لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، ويعاني من ظروف صحية سيئة توفي، اليوم ، بعدما ثبتت إصابته بمتحور أوميكرون، ويعتقد أنه أول حالة وفاة مرتبطة بالسلالة في الولايات المتحدة.

وكشفت هيئة الصحة العامة في مقاطعة هاريس بالولاية عن أن الرجل، الذي كان في الخمسينيات من عمره وكان مصابًا سابقًا بـ"كوفيد-19"، توفي بعد إصابته بمتحور أوميكرون، حسبما أفادت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وقالت قاضية مقاطعة هاريس بتكساس، لينا هيدالجو، ومسئولون آخرون، إن الوفاة هي أول حالة وفاة محلية من سلالة أوميكرون.

كما تسبب متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، الذي ينتشر بشكل سريع في الولايات المتحدة الآن، في إلغاء عرض رئيسي على مسرح برودواي للمرة الأولى.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه تم إلغاء عرض "جاجد ليتل بيل"، وهي مسرحية موسيقية مستوحاة من أغاني الفنانة الأمريكية ألانيس موريسيت، ولن يتم فتحه مرة أخرى.

وقال المنتجون في بيان نُشر عبر تويتر: "التحول الجذري للأحداث هذا الأسبوع مع الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، غيّر كل شيء مرة أخرى".

وسجل العرض العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المشاركين فيه.