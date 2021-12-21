استجابة لـ«الدستور».. «التضامن» تتواصل مع سيدة كورنيش الإسكندرية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم بحث الشكوى الورادة إليها حول وجود سيدة بلا مأوى تفترش الرصيف بكورنيش محافظة الإسكندرية.

وأكدت الوزارة أنه تم إرسال فريق “أطفال بلا مأوى” إلى مكان تواجد السيدة، إلا أنها رفضت الانتقال مع الفريق إلى أحد دور الرعاية، رغم محاولات إقناعها بذلك.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن الفريق سيتواصل مع السيدة مرة أخرى لبحث إمكانية إقناعها للانتقال لدور رعاية أو لأحدى مراكز الإيواء مع استمرار توفير المشروبات والأطعمة اللازمة لها.

وكانت قد نشرت “الدستور”، تفاصيل تواجد السيدة فاطمة حامد عبد الرحيم، والتى تبلغ من العمر 42 عاما، على رصيف كورنيش الإسكندرية خلال الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملة "الشارع ليس مأوى" مع بداية فصل الشتاء لجذب الصغار والكبار بلا مأوى إلى مؤسسات الرعاية.

وأكدت وزارة التضامن أنه يتم التنسيق مع دور الرعاية التي تقوم بإدارتها الجمعيات الأهلية الشريكة لاستقبال المواطنين بلا مأوى، وذلك بعد بحث حالتهم الصحية والنفسية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى الإبلاغ أن هؤلاء المُسنين سيتم نقلهم لدور رعاية اجتماعية للكبار بلا مأوى، وسيتم توفير كل خدمات الإقامة والتغذية والنظافة والدعم النفسي والصحي والأنشطة الترفيهية والرياضة الخفيفة لهم.

ويعمل برنامج أطفال بلاماوى في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى المحافظات التى بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، وتصديرا للظاهرة وهى "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد".

وبناء على توجيهات الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، تم دمج الفئتين كبار وصغار بلا مأوى لتعويض فقدان كل طرف للآخر، حيث تهدف التجربة إلى تواصل الأجيال، وبعد نجاح التجربة فى الزقازيق ويتم العمل بها حاليا فى مؤسسات الجيزة، كما أنه سيتم تعميمها فى كل المحافظات خلال الفترة المقبلة لأنها تجربة ناجحة بكل المقاييس.