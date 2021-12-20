المراكز الأمريكية تحث الأمريكيين على تجنب السفر إلى 8 دول منها لبنان

حثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين اليوم الاثنين على تجنب السفر إلى ثماني دول بسبب مخاوف تتعلق بكوفيد-19، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.



وأضافت المراكز مناطق أخرى منها موناكو وسان مارينو وجبل طارق إلى تصنيف المخاطر "المستوى الرابع: مرتفع للغاية".

ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة بما فيها كل دول أوروبا تقريبا.

ويذكر أن سجلت الولايات المتحدة أمس الأحد أعلى معدل إصابات أسبوعي بفيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الإثنين أن المعدل الأسبوع البالغ 133 ألفا و12 إصابة يمثل زيادة بنسبة 21 % في خلال أسبوعين.

وفي ظل إصابة 70 ألفا و815 شخصا أمس الأحد، وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 50 مليونا و846 ألفا و841 شخصا.

وبوفاة 137 شخصا آخرين، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 806 آلاف و438 . وبلغ معدل الوفيات الأسبوعي 1296 حالة.

ونظرا لأحدث البيانات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 203 ملايين و926 ألفا و479 أمريكيا أو 4ر61 % من السكان المؤهلين، تلقوا جرعتي التطعيم حتى الآن.

يذكر أن أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ، الجمعة، 806215 بعد وفاة 997 شخصا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ عدد حالات الإصابة 134724 الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50.59 مليون، مقارنة مع 50.46 مليون في اليوم السابق.

وقال مسئولون أمريكيون بقطاع الصحة إن سلالة أوميكرون باتت تشكل الآن 3% من جميع حالات "كوفيد- 19" المتتالية في الولايات المتحدة، وارتفعت نسبة العدوى من أقل من 0.1% في أوائل ديسمبر، في علامة على الانتشار السريع لسلالة فيروس كورونا الجديدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.