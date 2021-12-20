الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محكمة الأسرة تنظر دعوى زينة لزيادة نفقة طفلى أحمد عز غدًا

زينة _ احمد عز
زينة _ احمد عز

تستكمل  محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، غدًا  الثلاثاء ، نظر دعوى الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز.  

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

وأصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ «توأم زينة» عن عامين دراسيين.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر «عز» عن الأعمال الفنية والحملات الإعلانية التي يقوم بها وسياراته وممتلكاته العقارية.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد قضت بقبول استئناف معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز وزيادة نفقة طفليهما من 20 إلى 30 ألف جنيه.

محكمة مستأنف الأسرة مدينة نصر الفنانة زينة الفنان أحمد عز المدرسة البريطانية المصروفات الدراسية الأعمال الفنية

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وائل لطفي

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