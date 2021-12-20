ميقاتى: زيارة جوتيريش تؤكد أن لبنان ليس متروكًا.. ولن أذهب لاستقالة الحكومة

أكد رئيس الحكومة اللبنانى ​نجيب ميقاتي​، فى تصريحات صحفية، أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش​ للبنان، تدل على أن ​لبنان​ ليس متروكا وهذا أمر إيجابي.

ووفقا لما نقلته قناة الـ"mtv"، قال ميقاتى "بتصير" المطبات والألغام السياسية موجودة دائما، متابعا ما زلت أفضل التريث على المواجهة فالدعوة إلى الجلسة من دون توافق بين الوزراء أمر غير محبذ، ولن أذهب باتجاه سيناريو يضعنا أمام استقالات من الحكومة".

ولفت ميقاتى إلى أن موقف الحكومة واضح، متابعا: "فنحن لا نتدخل بالقضاء العدلي، ولكن على الأخير احترام الأطر الدستورية أيضا، ونعم أنا مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فكما الجيش يحاكم أمام المحكمة العسكرية الوزير يحاكم أمام محكمة خاصة أيضاً".

وفى وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حصلنا على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين بأن انتخابات 2022 ستجري في موعدها.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أن "الأمم المتحدة ستعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم لبنان على المسار الإنساني والإنمائي وإعادة هيكلة الأمور المالية والاقتصادية"، آملا أن "تقدّم المفاوضات البحرية في الجنوب ليتمكّن لبنان من الاستفادة بشكل كامل من ثرواته النفطية".

ورأى جوتيريش أنه "آن الأوان لزعماء لبنان أن يتحدوا وآن الأوان للمجتمع الدولي أن يقدم مزيداً من الدعم للشعب اللبناني". وأشار أمين العام للأمم المتحدة إلى أن "لقد أخبرني الرئيس بري عن الانتهاكات المتكررة للأجواء اللبنانية وناقشنا التعاون بين اليونيفل والجيش ودور الأخير وأهمية زيادة الدعم الدولي له.

واعتبر جوتيريش أنه كان حديثاً بناءً مع الرئيس بري وأعتقد أن اللبنانيين هم الأولى بحل أزماتهم، لكن على المجتمع الدولي أن يساعد لبنان على إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني.