الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكنيسة» تطلق أحدث أعداد مجلة الكرازة الناطق الرسمي للكاتدرائية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العدد الاحدث من مجلة الكرازة الناطق النصف شهري باسم كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن فى العدد الجديد من مجلة الكرازة تحمل صور الغلاف قداسة البابا ومحافظ البحيرة ونيافة الأنبا باخوميوس في مطرانية البحيرة في حفل اليوبيل الذهبي لسيامة نيافته، ويذخر العدد بتغطية شاملة بالصور لهذه المناسبة.

وتأتي المقالات كالاتي:

"القلب والإنسان (ج٤)" الافتتاحية 

"الضربات العشر (١)" نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الليبية الغربية. 

"طعام الإنسان والحيوان وعناية الله" نيافة الحبر الجليل الأنبا بسادة اسقف اخميم. 

"الأشياء العتقية قد مضت.." نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى اسقف الشباب.

"الهدف الروحي" نيافة الحبر الجليل الأنبا تكلا اسقف دشنا.

"رُتَب الخدمة الكنسية الأخرى" نيافة الحبر الجليل الأنبا فيلوباتير اسقف ابو قرقاص.

وهذا بالإضافة إلى عديد من المقالات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

وكان قد ألقى نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليفيا، امس الاحد، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وجاءت العظة من إنجيل قداس امس الاحد الذي يوافق الأحد الثاني من شهر كيهك والذي يورد بشارة جبرائيل الملاك للسيدة العذراء بميلاد السيد المسيح، وأشار نيافته في العظة إلى أن صوم الميلاد مثل أن تحبل عاقر (أليصابات) أو عذراء، وكيف أن هذا يتطلب إيمانًا عميقًا وصادقًا.

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

الانبا تكلا في الكرازة الانبا بنيامين في الكرازة الانبا سيرابيون في الكرازة بطريرك الكرازة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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