الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اقتصادية قناة السويس: 246 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال نوفمبر

ميناء
ميناء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر  نوفمبر الماضي حركة تداول بحمولات 3,530,894 طن   كطاقة محققة وعدد حاويات 326,182 حاوية مكافئة من خلال استقبال 246 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 353,197 طن  وعدد حاويات 30,463 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 12 سفينة    بضائع عامة و أيضاً عدد 7 سفن  صب سائل و 4 سفينة رورو  وسفينتين ملح وسفينتين سياحيتين فضلاً عن استقبال عدد 60 قاطرة متعددة الأغراض خلال  الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر نوفمبر عدد 113 سفينة حاويات وعدد 10 سفينة  بضائع عامة بطاقة محققة 3,161,297  طن وعدد حاويات 295,719 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 4 سفينة لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 16,400 طن.

وفي شأن آخر كانت قد  أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر  أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM  1 وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 92 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ  3500 طن رخام بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن    حاويات وخروج 5 سفن  ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين بضائع عامة  و متواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.  

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة .

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وائل لطفي

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