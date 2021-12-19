بسبب «أوميكرون».. صحف عالمية تعلن الإغلاق الكامل لمواجهة الوباء

أجبر فيروس كورونا ومتحوره الجديد “أوميكرون” سريع الانتشار، العديد من الصحف حول العالم على غلق مقارها أمام العاملين، وطلبت من المحررين والموظفين العمل من الخارج.

«الدستور» ترصد في السطور التالية أبرز الصحف التى طبقت الإغلاق داخل مؤسساتها تزامنًا مع انتشار المتحور الجديد..

سي إن إن

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية صباح اليوم، إغلاق مقارها في الولايات المتحدة الأمريكية، أمام كل الموظفين والمحررين بخلاف هؤلاء الذي لا يمكنهم العمل من خارج المقر، مع ارتفاع الإصابات بكوفيد، بحسب مذكرة داخلية للعاملين بها.

يأتي ذلك بعد انتشار متحور أوميكرون في الولايات المتحدة ووصول فيروس كورونا لذروته في موجته الجديدة.

وقال رئيس "سى إن إن" جيف زوكر فى المذكرة، إنهم يفعلون ذلك بدافع الحذر، والموظفون الذين يلزم تواجدهم بالمكتب سيتعين عليهم الإلتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت.

ديلي نيوز

وفي عام 2020، أغلقت الصحيفة الشعبية في مانهاتن أبوابها أمام المحررين، وطالبت من الجميع العمل عن بعد.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه في خطوة لم يكن من الممكن تصورها تقريبًا قبل جائحة فيروس كورونا.

وقالت دار تريبيون للنشر إن ديلي نيوز ، التي كانت ذات يوم أكبر صحيفة منتشرة في البلاد ، ستغلق بشكل دائم غرفة التحرير في 4 نيويورك بلازا في مانهاتن السفلى.

وفي نفس اليوم ، أخبرت تريبيون ، سلسلة صحف شيكاجو التي تمتلك مجموعة "ذا نيوز"، منذ عام 2017، الموظفين أنها ستغلق أربعة من مكاتب صحفها الأخرى.

جانيت

وفي العام الماضي، أكدت الصحيفة الأمريكية، أنه تم تسريح ما يقرب من 37 ألف عامل في شركات إخبارية في الولايات المتحدة أو تم إجازتهم أو خفض رواتبه، كما تم إغلاق بعض المنشورات التي تعتمد على الإعلانات.

وصدرت أوامر للعديد من الموظفين البالغ عددهم 22 ألف موظف في جانيت، وهي أكبر سلسلة صحف في البلاد، بأخذ خمسة أيام إجازة غير مدفوعة الأجر شهريًا حتى يونيو.

وأكدت الصحيفة أن صناعة وسائل الإعلام الإخبارية مهتزة قبل أن يبدأ فيروس كورونا في الانتشار في جميع أنحاء البلاد.



شركة ريتش

وأكدت صحيفة "بريس جازيت" البريطانية، ان شركة ريتش، أكبر ناشر للصحف في المملكة المتحدة، وضعت خططًا لإغلاق غرف الأخبار على نطاق واسع حيث يعمل معظم موظفيها بشكل أساسي في المنزل حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وتمتلك شركة ريتش أكثر من 100 موقع الكتروني وعلى رأسهم ميرور واكسبرس وستار.

