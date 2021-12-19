تمريض سوهاج تحصد المركز الأول فى مسابقة الرسم على الأسفلت

حصدت كلية التمريض بجامعة سوهاج، المركز الأول في مسابقة الرسم على الأسفلت والجدارية، التي نظمتها إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إنه شارك في فعاليات المسابقة 16 كلية، مؤكداً أن نشاط الجوالة يتيح أمام الطلاب الفرصة للاستكشاف والبحث والاستمتاع بالعمل اليدوي، وذلك من خلال معرفتهم بالأدوات والخامات الفنية التي يتم التعامل معها.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مثل تلك المسابقات تتضمن العديد من الأنشطة التي تساهم في تنمية شخصيات الطلاب بمختلف الجوانب البدنية، العقلية، الروحية، الاجتماعية والنفسية، وكذلك مساعدة الطلاب على إطلاق جميع حواسهم والكشف عن ميولهم ورغباتهم ومحاولة تنميتها.

وأضاف حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، أن المسابقة استمرت لمدة يومين، وقد حصل على المركز الأول كلية التمريض، والمركز الثاني كلية التربية النوعية، أما المركز الثالث فكان لكلية الحقوق.