الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لحيازته 60 طربة.. حبس عاطل بقصد الاتجار بالحشيش في الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت النيابة العامة بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة 60 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دوائر أقسام المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أيدا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

أمن محمول النيابة حبس وزن رامي عمل كمين تحف

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وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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