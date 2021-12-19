الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. ختام فعاليات الدورة 28 لمهرجان المسرح التجريبى

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، حفلًا جديدًا من سلسلة حفلات "وهابيات"، والتي تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقي٬ بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ومشاركة نجوم الفرقة: هند النحاس، آية عبد الله، أحمد قمر الزمان، إبراهبم رمضان وأشرف وليد.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أروع ألحان وأغاني موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب يشدو بها نجوم الأوبرا، ومن بينها: كل ده كان ليه، بفكر في اللي ناسيني، النهر الخالد، الجندول، ساعة ما بشوفك جنبي، لا تكذبي، من غير ليه، آه منك يا جارحني، قلبي بيقولي كلام، وغيرها.

ويعد الفنان محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، من أبرز الموسيقيين المصريين في العصر الحديث، تغنى من ألحانه قامات الغناء العربي في مصر والشرق الأوسط، من بينهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، العندليب عبد الحليم حافظ، وردة، صباح، شادية، نجاة، فيروز ، فايزة أحمد غيرهم.

ــ محمد عبدالوهاب الذي لا يعرفه أحد
في كتابه «محمد عبدالوهاب الذي لا يعرفه أحد»، يشير الكاتب الصحفي محمود عوض، إلي أن
محمد عبدالوهاب كان -مثل كثير من الناس- يظهر تحت الأضواء بشخصية، ويعيش حياته في الظل بشخصية أخرى، فتحت الأضواء هو الموسيقار الذي يعيش لفنه ويبدع وبعيد عن العيون، وكانت له أسراره الشخصية التي ظل يخفيها سنوات وسنوات.

يحكى "عوض" عن بعض المواقف الطريفة التي حدثت لعبدالوهاب مع زوجته بسبب الغيرة ويقول: إن عبدالوهاب هو بالنسبة لنا محمد عبدالوهاب، لكنه بالنسبة لنهلة القدسى ـ زوجته ـ هو «بيبى»، لا معنى ولا شرح ولا تحليل ولا تفسير، مجرد تدليل، التدليل ينتقل الآن إلى التليفون: عبدالوهاب يتحدث: جو؟ مين جو؟ آه أهلا يا حبيبى أهلا..هي عندك؟ طيب أكلمها وحياتك أهلا..أهلا بالكلوب، الكلوب بالنسبة لعبدالوهاب هي المطربة صباح».

ــ ختام فعاليات الدورة 28 لمهرجان المسرح التجريبي
في سياق متصل، يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء اليوم، حفل ختام فعاليات الدورة 28 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ــ دورة دكتور فوزي فهمي، وإعلان أسماء العروض الفائزة بجوائز المهرجان، بالإضافة إلي تكريم المبدعين: حسن الجريتلي ــ مصمم السينوغرافيا الفرنسي جون جي لوكا ــ المخرج عصام السيد ــ المؤلف والممثل الإماراتى ناجى الحاى ــ المخرج الفنان الأردني خالد الطريفي.

حفل ختام فعاليات الدورة 28 لمهرجان المسرح التجريبي الدكتور فوزي فهمي دار الأوبرا المصرية مسرح الجمهورية سلسلة حفلات وهابيات

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