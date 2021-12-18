وزير التعليم يعلق على استفسارات أولياء الأمور للصفين الأول والثاني الثانوي

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأسئلة المثارة حول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد الوزير خلال تصريحات له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن هذه امتحانات ترم عادية جدا في سنوات نقل وهدفها أن يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة.

وشدد شوقي، أن الامتحانات الإلكترونية في المواد الأساسية تتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها الكترونيا بدون عنصر بشري، تابع كذلك يشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضا على مستوى المدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الامتحان اوبن بوك ولكن "لا يجوز اصطحاب كتب ورقية الى الامتحان" بينما "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت" وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان او فتحها اثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكتروني.

وكشف وزير التعليم، أنه يمكن للطالب ان يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات اذا احتاج الامر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية.

وأوضح الوزير، أن امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.

وأضاف الوزير، أنه اذا تعرض طالب لاى مشكلة تقنية اثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان اعادة لاحقا.

واختتم الوزير قائلاً: «تحرص الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي».

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الاول الثانوي لاختبارات منتصف العام للعام الدراسي ٢٠٢١\٢٠٢٢ المقام في الفترة بين السبت ٢٢/١/٢٠٢٢ إلى الأربعاء ٢/٢/٢٠٢٢.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبارات تتم مع ملاحظة:

١.تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢

٢.تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.

٣.تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

٤.على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

وتتضمن الجدول التالي:

_ السبت ٢٢/ ١

اللغة العربية

_ الأثنين ٢٤/ ١

الكيمياء

الجغرافيا

_ الأربعاء ٢٦ / ١

التاريخ

الأحياء

_ السبت ٢٩/ ١

اللغة الاجنبية الاولي

_ الاثنين ٣١/ ١

الفيزياء

الفلسفة والمنطق

_ الأربعاء ٢/ ٢

الرياضيات

اللغة الأجنبية الثانية