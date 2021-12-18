وزير التنمية يكرم محافظ الوادي الجديد ومسؤول مركز المعلومات بالمحافظة

كرم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ونجلاء عبد الرحمن مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها الوزارة لتكريم المحافظات الفائزة في المسابقة التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور عدد من المحافظين ونوابهم ورؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب.

وقدم الزملوط الشكر لكافة العاملين بالمركز على الجهد المبذول والذي تكلل بحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في أفضل تجربة تنموية والمركز الرابع في أفضل دراسة دعم قرار، مؤكداََ حرص الدولة على تحفيز وحدات الجهاز الإداري المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وتشمل المسابقة 3 محاور رئيسية هي أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات ، وأفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات.

وقال اللواء محمود شعراوى خلال الاحتفالية إننا نهتم بالاستثمار فى الكوادر المحلية وتوفير التدريب والتأهيل للقيادات لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى المشروعات القومية.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري والحرص على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر والقيادات المحلية ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعملية التدريب ودورها في تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة، وتكليفاته المستمرة بالعمل على تطوير معارف ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال وزير التنمية المحلية إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في أداء الإدارة المحلية، وهو ما دفع بالقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء نحو تشريف الوزارة والمحافظات بالقيام بأدوار إشرافية وتنسيقية وتنفيذية بالغة الأهمية في إطار المشروعات والبرامج القومية الكبرى التي تتبناها الدولة ويرعاها السيد الرئيس.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى إنه ربما يكون دور وزارة التنمية المحلية في برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" دليلا على مستوى ثقة القيادة السياسية في آليات الإدارة المحلية.