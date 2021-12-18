السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. افتتاح المؤتمر الدولى الثالث للتغيرات المناخية برعاية رئيس الجمهورية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تطلق جامعة الأزهر، فعاليات مؤتمرها الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة  اليوم السبت والذي يقام تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، صرح بذلك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر رئيس المؤتمر. 


وقال رئيس الجامعة إن المؤتمر  يقام في ظل قيام الدولة المصرية باستضافة المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لتغير المناخ في العام القادم 2022م، موضحا أن المؤتمر يتضمن عديدًا من الجلسات العلمية التي تتناول محاور كثيرة متعلقة بالتغيرات المناخية؛ ومن أبرزها: جلسة بعنوان: «دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية»، و«دور مؤسسات المجتمع المدني المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية»، إضافة إلى «دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية مصر 2030م».

 

 ويتناول المؤتمر الدولي الثالث أيضًا  الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية. 


وأشار الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر مقرر عام المؤتمر؛ إلى أن المؤتمر الدولي الثالث يشارك به وزارات: البيئة، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، إضافة إلى عديد من المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ.

 

ولفتً إلى أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات علمية تشتمل على عدة محاور تتناول التغييرات المناخية وتأثيرها على الكرة الأرضية، والإدارة الذكية للمخلفات، والاقتصاد الأخضر المستدام، وكيفية الإفادة من تكنولوجيا علوم الفضاء في رصد التغيرات المناخية.

 

وتابع أن المؤتمر الدولي الثالث يعد تجمعًا علميًّا كبيرًا يضم عديدًا من العلماء والمتخصصين في مجالات علوم المناخ والبيئة؛ للكشف عن أحدث الأبحاث والتقنيات العلمية والتعرف عليها، وإطلاق تطبيقات جديدة تعكس مدى التقدم في مجال تغير المناخ، إضافة إلى دعم تنفيذ المشاريع البحثية التي لها مردود إيجابي نحو تغير المناخ والاحتباس الحراري، إضافة إلى ذلك سوف يلقي المؤتمر الضوء على الموضوعات البحثية المتقدمة في مجالات عزل الكربون، وتغير المناخ، وأسباب الاحترار العالمي، وغازات الاحتباس الحراري، والتلوث، والأخطار المناخية، بجانب نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والصحة والبيئة، والنظم الإيكولوجية والطاقة المتجددة والحيوية.


 وأضاف أن المؤتمر الدولي الثالث يهدف لوضع حلول عملية لجميع التحديات التي تقف عائقًا في طريق تحقيق التنمية المستدامة ليس في جمهورية مصر العربية فقط بل على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن قطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر سبق أن نظم مؤتمره الدولي الأول تحت عنوان: «الطاقة حق ومسئولية»، كما سبق أن نظم المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان: «مواردنا حياة أولادنا».


جدير بالذكر أنه تم تدشين العديد من المبادرات ومنها مبادرة سطح أخضر للمهندس أحمد جابر صيام خريج كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر، ومبادرة أزرع شجرة مثمرة باسمك، ومبادرة لا للمخدرات.

جامعة الأزهر تغير المناخ التحديات والمواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجامعة المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لتغير المناخ في العام القادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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